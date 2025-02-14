Почему нельзя пользоваться телефоном в самолете - причины и последствия

Девушка с телефоном в самолете. Фото: Freepik

Все, кто хоть раз летал самолетом знает о том, что на борту стоит включить "режим полета" на вашем смартфоне. Но большинство путешественников и понятия не имеют о том, зачем это нужно делать.

Эксперты объяснили Condé Nast Traveler, зачем включать эту функцию и что будет, если этого не сделать.

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Представители авиакомпаний рассказали, что необходимость активировать авиарежим на смартфоне связана с тем, что радиосигналы мобильных телефонов могут повлиять на навигационные системы самолета во время полета и посадки.

Однако есть еще одна, не техническая причина того, что вас попросят убрать телефоны во время полета.

"Экипажи самолетов очень хотели бы, чтобы пассажиры были внимательными во время критических фаз взлета и посадки. Если все разговаривают по мобильным телефонам, а у них возникла чрезвычайная ситуация, которую нужно решить, будет трудно привлечь внимание пассажиров", — сказал пилот Росс Сагун.

Что будет, если не включить "режим полета"

На высоте мобильный сигнал отсутствует, однако ваш телефон постоянно будет искать ближайшую сеть для того, чтобы подключиться. Это может создавать помехи на линии пилотов.

"Лучше всего, как мне это объяснил пилот: если вы когда-нибудь оставляли телефон возле колонки, то прежде чем он зазвонит, вы услышите хрип динамиков. Это то, что они услышат в своих наушниках и динамиках бортовой акустической системы. А во время полета, последнее, что вам нужно - это лишние звуки, когда вы пытаетесь сосредоточиться", — рассказал бывший стюард Бобби Лори.

Пассажиры на борту самолета. Фото: Pixabay

Однако, если вы забыли активировать "режим полета" не стоит сильно переживать. К счастью, риск того, что ваш смартфон спровоцирует серьезный сбой и падение самолета абсолютно минимальны.

"Нет, это не конец света, самолет не упадет с неба и даже не испортит системы на борту. Однако он может испортить гарнитуры. Если у вас есть самолет с 70, 80, 150 людьми на борту, и когда телефоны хотя бы 3 или 4 человек начинают пытаться установить связь с радиовышкой для входящего телефонного звонка, он посылает радиоволны. Существует вероятность того, что эти радиоволны могут мешать радиоволнам гарнитуры, которую используют пилоты", — рассказал один из пилотов.

Экипаж самолета не может определить, кто именно из пассажиров пренебрег авиарежимом, однако если препятствие появляется, бортпроводники должны снова предупредить каждого о необходимости включить функцию.

Однако с появлением 5G и специального оборудования некоторые авиакомпании уже могут предоставлять своим пассажирам связь во время полета, которая не будет мешать пилотам. Подобные технологии уже введены на рейсах в ЕС и Великобритании. Кроме того, на многих рейсах на борту возможно использование Wi-Fi.

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