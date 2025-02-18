Wizz Air попал в скандал — в компании швыряли чемоданы пассажиров

Лоукостер Wizz Air возмутил пассажиров в Британии — что произошло
Венгерский лоукостер Wizz Air попал в скандал из-за халатного отношения с багажом пассажиров. В сеть попало видео, на котором грузчик швырял чемоданы путешественников.
Об этом пишет Avianews.
Wizz Air не бережет вещи пассажиров
На опубликованных кадрах грузчик швыряет чемоданы пассажиров, перемещая их из багажного отделения самолета. Инцидент произошел в лондонском аэропорту Гатвик.
Такая ситуация может произойти с чемоданами во время полета любыми авиакомпаниями. Поэтому лучше не отдавать в багажное отделение самолета ценные и хрупкие вещи — деньги, документы, электронику или ювелирные изделия.
После прилета стоит обязательно проверять чемоданы перед тем, как выходить из зала выдачи багажа. В случае повреждения или исчезновения вещей пассажир может получить компенсацию от авиакомпании. В частности, авиаперевозчик может починить чемодан, выдать новый или выплатить денежную компенсацию. Для этого необходимо написать соответствующее заявление в офисе Lost & Found в аэропорту.
Ранее мы рассказывали, какие авиакомпании чаще всего теряют багаж пассажиров.
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