Wizz Air попал в скандал — в компании швыряли чемоданы пассажиров

Самолет лоукостера Wizz Air. Фото: wizzair.com

Венгерский лоукостер Wizz Air попал в скандал из-за халатного отношения с багажом пассажиров. В сеть попало видео, на котором грузчик швырял чемоданы путешественников.

Об этом пишет Avianews.

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На опубликованных кадрах грузчик швыряет чемоданы пассажиров, перемещая их из багажного отделения самолета. Инцидент произошел в лондонском аэропорту Гатвик.

Такая ситуация может произойти с чемоданами во время полета любыми авиакомпаниями. Поэтому лучше не отдавать в багажное отделение самолета ценные и хрупкие вещи — деньги, документы, электронику или ювелирные изделия.

Пассажирка в аэропорту. Фото: Freepik

После прилета стоит обязательно проверять чемоданы перед тем, как выходить из зала выдачи багажа. В случае повреждения или исчезновения вещей пассажир может получить компенсацию от авиакомпании. В частности, авиаперевозчик может починить чемодан, выдать новый или выплатить денежную компенсацию. Для этого необходимо написать соответствующее заявление в офисе Lost & Found в аэропорту.

Ранее мы рассказывали, какие авиакомпании чаще всего теряют багаж пассажиров.

Также стало известно, когда компания Wizz Air готова возобновить полеты в Украину.