Ryanair отменит часть рейсов — в чем причина

Самолет лоукостера Ryanair. Фото: ryanair.com

Бюджетная ирландская авиакомпания Ryanair планирует сократить количество полетов во Францию. Это связано с решением правительства страны повысить авиационные налоги и сборы.

Об этом сообщает Independent.

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Генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири пригрозил сократить количество рейсов авиакомпании во Францию, если эта страна все же примет решение поднять налоги.

"Франция уже является страной с высокими налогами, и если она еще больше повысит и без того высокие налоги, мы, вероятно, сократим наши возможности", — сказал глава Ryanair.

Самолет лоукостера Ryanair. Фото: ryanair.com

Ryanair призывает правительство страны отменить авиационные налоги, уменьшить сборы за управление воздушным движением (УВД), а также отказаться от ограничений движения транспорта.

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