Що робити, якщо запізнився на літак — поради для туристів

Дівчина в аеропорту. Фото: Freepik

Запізнитися на літак — один із найбільших страхів усіх туристів, особливо, коли після нього на вас чекає ще один рейс чи, наприклад, потяг. Однак така проблема може статися із будь-ким, тож варто знати певні правила та можливості вирішити ситуацію.

Експерти розповіли виданню Condé Nast Traveler, як діяти у такі ситуації.

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Відповідь на це запитання, насправді, в першу чергу залежить від причини вашого запізнення — вам завадила погана погода, затори чи ваша власна непунктуальність. Також важливе значення має вибір авіакомпанії та тип вашого квитка.

Вперше чергу мандрівникам радять не панікувати та спокійно поспілкуватися із працівниками аеропорту. Навіть, якщо винні не ви, не намагайтеся сваритися із персоналом, адже це точно не зіграє вам на руку.

Деякі авіакомпанії готові піти на поступки та замінити ваш квиток на інший найближчий рейс за умови, якщо причина запізнення не залежала від вас — спустило шини у автівки, затримка громадського транспорту, погана погода тощо. Однак таке правило діє далеко не всюди.

У Європі існує правило EC 261, згідно з яким, авіакомпанія може компенсувати пасажирам від 250 до 600 євро у разі низки причин для затримок, пов'язаних із непередбачуваними обставинами.

Якщо ви бачите, що запізнюєтеся, краще одразу зв'язатися із представниками авіакомпанії та повідомити про ситуацію. У разі вашої відсутності на рейсі ви можете потрапити у категорію "no show", яка означає, що авіакомпанія може скасувати решту вашого маршруту (якщо він є), залишивши вам мінімальні можливості для відшкодування або перебронювання.

Для зручності ви можете встановити собі додаток авіакомпанії, де зможете зв'язатися із агентом або самостійно перебронювати квитки на наступний рейс.

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