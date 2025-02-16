Что делать, если опоздал на самолет — советы для туристов

Девушка в аэропорту. Фото: Freepik

Опоздать на самолет — один из самых больших страхов всех туристов, особенно, когда после него вас ждет еще один рейс или, например, поезд. Однако такая проблема может произойти с любым, поэтому стоит знать определенные правила и возможности решить ситуацию.

Эксперты рассказали изданию Condé Nast Traveler, как действовать в таких ситуациях.

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Ответ на этот вопрос, на самом деле, в первую очередь зависит от причины вашего опоздания — вам помешала плохая погода, пробки или ваша собственная непунктуальность. Также важное значение имеет выбор авиакомпании и тип вашего билета.

В первую очередь путешественникам советуют не паниковать и спокойно пообщаться с работниками аэропорта. Даже если виноваты не вы, не пытайтесь ссориться с персоналом, ведь это точно не сыграет вам на руку.

Некоторые авиакомпании готовы пойти на уступки и заменить ваш билет на другой ближайший рейс при условии, если причина опоздания не зависела от вас — спустило шины у машины, задержка общественного транспорта, плохая погода и тому подобное. Однако такое правило действует далеко не везде.

В Европе существует правило EC 261, согласно которому, авиакомпания может компенсировать пассажирам от 250 до 600 евро в случае ряда причин для задержек, связанных с непредвиденными обстоятельствами.

Если вы видите, что опаздываете, лучше сразу связаться с представителями авиакомпании и сообщить о ситуации. В случае вашего отсутствия на рейсе вы можете попасть в категорию "no show", которая означает, что авиакомпания может отменить остальную часть вашего маршрута (если он есть), оставив вам минимальные возможности для возмещения или перебронирования.

Для удобства вы можете установить себе приложение авиакомпании, где сможете связаться с агентом или самостоятельно перебронировать билеты на следующий рейс.

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