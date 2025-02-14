Як подорожувати з дітьми у літаку — поради від стюардеси

Літак. Фото: Freepik

Подорож з маленькими дітьми на літаку іноді стає справжнім викликом для батьків. Колишня стюардеса Саскія Сехрі поділилася із батьками корисними порадами, які допоможуть зробити переліт комфортним для всіх.

Про це вона розповіла виданню Mirror.

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Як розповіла Саскія, екіпаж літака завжди готовий допомогти пасажирам із маленькими дітьми. Якщо, наприклад, вам потрібно підігріти суміш або поміняти підгузок, ви завжди можете попросити бортпровідника про допомогу.

"Якщо вам потрібно місце, щоб заколисати дитину, підігріти молоко або порозважати дітей новими обличчями, вирушайте на камбуз. Екіпаж завжди буде радий допомогти", — каже ексстюардеса.

Окрім того, деякі авіакомпанії мають спеціальні подарункові набори для малюків. Зазвичай, це розмальовка та олівці, аби дитина у польоті могла зайняти себе справою.

Якщо ви подорожуєте з дитиною на далекі відстані, Саскія рекомендує бронювати місця в "перегородці", тобто у зоні, що розділяє секції літака. Там екіпаж часто може надати люльку або спеціальне місце для малюка.

Також бортпровідники мажуть надати вам дитячий рятувальний жилет, дитяче крісло та у разі необхідності подовжений пасок безпеки.

"Переконайтеся, що ремінь безпеки вашої дитини видно, наприклад, поверх ковдри або одягу, якщо вона планує спати під час польоту, щоб екіпажу не довелося її будити", — додала Саскія.

Батькам також радять завчасно подумати про харчування дитини на борту та замовити його завчасно. У далекомагістральних компаніях можуть запропонувати дитяче харчування для немовлят.

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