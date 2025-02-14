Компанія Join UP! запрацювала у Празі — що відомо

Прага. Фото: Freepik

Український туристичний оператор Join UP! розпочинає роботу ще в одній європейській країні. Відтепер офіс компанії буде обслуговувати туристів у столиці Чехії, Празі.

Про це повідомили у пресслужбі компанії, пише УНІАН.

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Найближчим часом український туроператор зможе представити на чеському ринку нові літні пропозиції для мандрівників. Туристи зможуть вирушити до Єгипту, Греції, Туреччини та Кіпру.

Для громадян, які мешкають в Остраві або неподалік, пропонують скористатися послугами офісу в Катовіце, адже дістатися туди ближче, аніж до Праги.

Чехія стала вже восьмою іноземною країною, в якій працює компанія. Так, скористатися її послугами українці можуть у Литві, Латвії, Естонії, Казахстані, Молдові, Польщі та Румунії. Очікується, що незабаром офіси туроператора запрацюють у Словаччині та Угорщині.

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