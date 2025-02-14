Нові чудеса світу — куди поїхати у подорож у 2025 році

Мандрівники. Фото: Freepik

Усім відомо про існування семи загальноприйнятих чудес світу, однак це не означає, що на нашій планеті більше немає куточків, які так само можуть вражати своєю красою. Придивіться до нових маршрутів, які неодмінно варто побачити на власні очі.

Новини.LIVE ділиться сімома неймовірними місцями, які варто додати у свій путівник у 2025.

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Льодовикові печери Ватнайокюдля (Ісландія)

У Ісландії розташувався один із найбільших льодовиків у світі — Ватнайокюдль, у південно-східній частині ви можете побачити льодовикові печери неймовірної краси. Вони приголомшують своїми кришталево-блакитними стінами, що змінюються кожен рік через рух льодовика. Під час заходу сонця печери наповнюються дивовижним сяйвом, створюючи неземний пейзаж.

Льодовикова печера у Ватнайокюдлі. Фото: instagram.com/localguide

Блакитна діра (Беліз)

Гігантський підводний карстовий провал у Карибському морі є справжнім раєм для дайверів. Глибина понад 120 метрів, дивовижні сталактити та унікальна морська флора і фауна роблять його одним із найзахопливіших місць на планеті. А для любителів висоти тут пропонують захопливу екскурсію на гелікоптері та стрибки з парашутом над прірвою.

Блакитна діра у Белізі. Фото: instagram.com/blueworldtv

Нойшванштайн (Німеччина)

Цей замок ніби зійшов зі сторінок казок. Він розташований серед мальовничих баварських гір. Його вежі, інтер'єри та романтична атмосфера створюють відчуття, ніби ви потрапили у справжню казку. До речі, палац став прототипом для малюнків Disney.

Нойшванштайн у Німеччині. Фото: instagram.com/s_isan0317

Гора Рорайма (Венесуела)

Один із найдавніших гірських масивів на Землі, який має вигляд справжнього загубленого світу. Унікальні ландшафти, рідкісні рослини та туманні вершини створюють враження, ніби ви опинилися на іншій планеті.

Гора Рорайма. Фото: instagram.com/nativatoursvenezuela

Королівський двір Тьєбеле (Буркіна-Фасо)

Палац у південно-західній частині Буркіна-Фасо, у Західній Африці, нещодавно потрапив до переліку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Це незвичний комплекс будівель, виконаний з глини та прикрашений геометричними малюнками. Багато віків тому тут оселилися представники цивілізації Кассена, нащадки яких досі живуть у цьому

Королівський двір Тьєбеле у Буркін-Фасо. Фото: instagram.com/arnauddelberghe

Сокотра (Ємен)

Цей острів називають "інопланетним" через його унікальну флору та фауну. Драконові дерева, незвичайні пустельні пейзажі та рідкісні тварини роблять Сокотру одним із найдивовижніших місць у світі.

Сокотра. Фото: instagram.com/welcometosocotra

Петра (Йорданія)

Давнє місто, висічене в скелях, продовжує зачаровувати мандрівників з усього світу. Його містична атмосфера, унікальна архітектура та історія роблять його справжнім дивом людської цивілізації.

Петра в Йорданії. Фото: Wikipedia

Раніше ми розповідали про неймовірні міста у Європі, де ви відчуєте себе у казці.

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