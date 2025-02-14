Новые чудеса света — куда поехать в путешествие в 2025 году

Путешественники. Фото: Freepik

Всем известно о существовании семи общепринятых чудес света, однако это не значит, что на нашей планете больше нет уголков, которые так же могут поражать своей красотой. Присмотритесь к новым маршрутам, которые непременно стоит увидеть собственными глазами.

Новини.LIVE делится семью невероятными местами, которые стоит добавить в свой путеводитель в 2025.

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Ледниковые пещеры Ватнайокюдля (Исландия)

В Исландии расположился один из крупнейших ледников в мире — Ватнайёкюдль, в юго-восточной части вы можете увидеть ледниковые пещеры невероятной красоты. Они потрясают своими кристально-голубыми стенами, которые меняются каждый год из-за движения ледника. Во время заката солнца пещеры наполняются удивительным сиянием, создавая неземной пейзаж.

Ледниковая пещера в Ватнайокюдли. Фото: instagram.com/localguide

Голубая дыра (Белиз)

Гигантский подводный карстовый провал в Карибском море является настоящим раем для дайверов. Глубина более 120 метров, удивительные сталактиты и уникальная морская флора и фауна делают его одним из самых увлекательных мест на планете. А для любителей высоты здесь предлагают увлекательную экскурсию на вертолете и прыжки с парашютом над пропастью.

Голубая дыра в Белизе. Фото: instagram.com/blueworldtv

Нойшванштайн (Германия)

Этот замок будто сошел со страниц сказок. Он расположен среди живописных баварских гор. Его башни, интерьеры и романтическая атмосфера создают ощущение, будто вы попали в настоящую сказку. Кстати, дворец стал прототипом для рисунков Disney.

Нойшванштайн в Германии. Фото: instagram.com/s_isan0317

Гора Рорайма (Венесуэла)

Один из древнейших горных массивов на Земле, который выглядит как настоящий затерянный мир. Уникальные ландшафты, редкие растения и туманные вершины создают впечатление, будто вы оказались на другой планете.

Гора Рорайма. Фото: instagram.com/nativatoursvenezuela

Королевский двор Тьебеле (Буркина-Фасо)

Дворец в юго-западной части Буркина-Фасо, в Западной Африке, недавно попал в перечень Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это необычный комплекс зданий, выполненный из глины и украшенный геометрическими рисунками. Много веков назад здесь поселились представители цивилизации Кассена, потомки которых до сих пор живут в этом

Королевский двор Тьебеле в Буркин-Фасо. Фото: instagram.com/arnauddelberghe

Сокотра (Йемен)

Этот остров называют "инопланетным" из-за его уникальной флоры и фауны. Драконовые деревья, необычные пустынные пейзажи и редкие животные делают Сокотру одним из самых удивительных мест в мире.

Сокотра. Фото: instagram.com/welcometosocotra

Петра (Иордания)

Древний город, высеченный в скалах, продолжает очаровывать путешественников со всего мира. Его мистическая атмосфера, уникальная архитектура и история делают его настоящим чудом человеческой цивилизации.

Петра в Иордании. Фото: Wikipedia

Ранее мы рассказывали о невероятных городах в Европе, где вы почувствуете себя в сказке.

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