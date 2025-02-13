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Вікенд в Івано-Франківську — ТОП-3 місця, які варто побачити

13 лютого 2025 20:01
Юлія Романова - Редактор
Юлія Романова
Редактор
Куди сходити на вихідних в Івано-Франківську — локації для туристів
Івано-Франківськ. Фото: discover.ua
Юлія Романова - Редактор
Юлія Романова
Редактор

Якщо ви не знаєте, де провести свій вікенд, зверніть увагу на Івано-Франківськ. Це місто поєднує у собі європейський шарм, історичну спадщину та особливу атмосферу.

Новини.LIVE розповідають, які локації обов'язково потрібно відвідати в Івано-Франківську.

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Ратуша

Це справжня візитівка міста, яка одразу приверне вашу увагу. З оглядового майданчика ратуші відкривається неймовірний краєвид на усе місто, а якщо уважно придивитися, можна навіть побачити Карпати.

Івано-Франківська ратуша - фото
Ратуша в Івано-Франківську. Фото: instagram.com/ivanofrankivsk_24

Бастіон

Колись в Івано-Франківську існувала справжня фортеця, яка чинила опір турецькій навалі. Найкраще з шести мурів зберігся той, що у Фортечному провулку. Тут ви не лише можете подивитися на залишки бастіону, а й зазирнути до галереї за цікавими сувенірами.

Бастіон у Івано-Франківську - фото
Бастіон. Фото: instagram.com/dmytro.melnykovych

Вірменська церква

Сьогодні ця споруда має назву Собор Покрови Пресвятої Богородиці ПЦУ, однак місцеві досі називають церкву "Вірменською". Зовні маленька церква виглядає досить стримано, однак у середині на туристів чекає справжня краса українського барокко. Навіть якщо ви не релігійна людина, обов'язково завітайте до собору, аби на власні очі побачити вишукану ліпнину та стародавні ікони.

Собор Покрови Пресвятої Богородиці ПЦУ - фото
Собор Покрови Пресвятої Богородиці ПЦУ. Фото: instagram.com/denisenko_veronika14

Раніше ми розповідали, як провести час у Вінниці на вихідних. А також ділимося добіркою найромантичніших закладів Києва для побачення у День закоханих.

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