Куда сходить на выходных в Ивано-Франковске — локации для туристов

Ивано-Франковск. Фото: discover.ua

Если вы не знаете, где провести свой уикенд, обратите внимание на Ивано-Франковск. Этот город сочетает в себе европейский шарм, историческое наследие и особую атмосферу.

Новини.LIVE рассказывают, какие локации обязательно нужно посетить в Ивано-Франковске.

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Ратуша

Это настоящая визитная карточка города, которая сразу привлечет ваше внимание. Со смотровой площадки ратуши открывается невероятный вид на весь город, а если внимательно присмотреться, можно даже увидеть Карпаты.

Ратуша в Ивано-Франковске. Фото: instagram.com/ivanofrankivsk_24

Бастион

Когда-то в Ивано-Франковске существовала настоящая крепость, которая сопротивлялась турецкому нашествию. Лучше всего из шести стен сохранилась та, что в Крепостном переулке. Здесь вы не только можете посмотреть на остатки бастиона, но и заглянуть в галерею за интересными сувенирами.

Бастион. Фото: instagram.com/dmytro.melnykovych

Армянская церковь

Сегодня это сооружение носит название Собор Покрова Пресвятой Богородицы ПЦУ, однако местные до сих пор называют церковь "Армянской". Внешне маленькая церковь выглядит довольно сдержанно, однако внутри туристов ждет настоящая красота украинского барокко. Даже если вы не религиозный человек, обязательно посетите собор, чтобы собственными глазами увидеть изысканную лепнину и старинные иконы.

Собор Покрова Пресвятой Богородицы ПЦУ. Фото: instagram.com/denisenko_veronika14

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