Заклади Києва з романтичною атмосферою - куди сходити на побачення 14 лютого

Найромантичніші заклади Києва для побачення у День закоханих
У День святого Валентина хочеться провести час зі своєю другою половинкою у романтичній атмосфері. На щастя, у Києві багато затишних ресторанів, які зроблять ваше побачення особливим.
Редакція Новини.LIVE ділиться добіркою столичних закладів, де можна відсвяткувати 14 лютого.
11 Mirrors Restaurant & Bar
Проведіть незабутній вечір на висоті 11 поверху, звідки відкривається неперевершений краєвид на столицю. 14 лютого на гостей закладу буде чекати романтична атмосфера, жива музика та особливі святкові позиції в меню.
Сafe Charlotte
"Французький затишок у самому центрі столиці" — слоган закладу. І дійсно, тут ви зможете відчути себе ніби в одному з вишуканих ресторанів Парижу.
TBILISO
Додайте вашому побаченню палких грузинських почуттів. До Дня закоханих ресторан підготував особливе меню та навіть розіграш подарунків.
Dom №10
Заклад має свою особливу історію, яка також пов'язана із коханням. Він розповідає про життя подружжя — скульптора і художниці, які мешкали тут у 19 столітті. Тут ніби оживають старі книжкові романи.
Vero Vero
Подаруйте собі частинку Італії у цей святковий день. Яскраві смаки італійської кухні, п'янкі вина та особлива атмосфера чекають на вас.
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