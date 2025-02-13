Заклади Києва з романтичною атмосферою - куди сходити на побачення 14 лютого

Пара у ресторані. Фото: Freepik

У День святого Валентина хочеться провести час зі своєю другою половинкою у романтичній атмосфері. На щастя, у Києві багато затишних ресторанів, які зроблять ваше побачення особливим.

Редакція Новини.LIVE ділиться добіркою столичних закладів, де можна відсвяткувати 14 лютого.

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11 Mirrors Restaurant & Bar

Проведіть незабутній вечір на висоті 11 поверху, звідки відкривається неперевершений краєвид на столицю. 14 лютого на гостей закладу буде чекати романтична атмосфера, жива музика та особливі святкові позиції в меню.

Сafe Charlotte

"Французький затишок у самому центрі столиці" — слоган закладу. І дійсно, тут ви зможете відчути себе ніби в одному з вишуканих ресторанів Парижу.

TBILISO

Додайте вашому побаченню палких грузинських почуттів. До Дня закоханих ресторан підготував особливе меню та навіть розіграш подарунків.

Dom №10

Заклад має свою особливу історію, яка також пов'язана із коханням. Він розповідає про життя подружжя — скульптора і художниці, які мешкали тут у 19 столітті. Тут ніби оживають старі книжкові романи.

Vero Vero

Подаруйте собі частинку Італії у цей святковий день. Яскраві смаки італійської кухні, п'янкі вина та особлива атмосфера чекають на вас.

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