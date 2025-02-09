Куди поїхати на День закоханих одній — поради жінкам та чоловікам

Молода дівчина з кулькою. Фото: Freepik

Якщо у вас цього року немає другої половинки на День закоханих — це не привід зачинитися вдома із серіалами. Свято може стати прекрасною можливістю приділити час собі та отримати круті емоції.

Новини.LIVE розповідає, куди варто поїхати одній на День Валентина.

Читайте також:

Де провести День закоханих у самотності

Ботанічний сад імені М. Гришка в Києві

Цей ботанічний сад справжній вічнозелений оазис площею, де можна насолодитися красою орхідей, камелій, азалій та інших екзотичних рослин.

Прогулянка Тунелем кохання на Рівненщині

Це мальовнича зелена арка, створена самою природою. Це атмосферне місце може надихнути вас на нові цілі та ідеї.

Тунель кохання. Фото: shotam.info

Екскурсія до Кам'янця-Подільського

Це місто оповите та середньовічною архітектурою та історією. Довгі прогулянки старовинними вуличками та екскурсія до найвідомішої фортеці в місті можуть стати для вас незабутньою пригодою.

Фортеця в Кам'янці-Подільському. Фото: karpatium.com.ua

Відпочинок у термальних басейнах Косино на Закарпатті

Це величезний комплекс відпочинку, де ви зможете розслабитись у гарячих басейнах, чанах, саунах та інших водних розвагах. Спа-процедури допоможуть відновити сили та покращити настрій.

Нагадаємо, ми розповідали, як уникнути поширеної помилки з посадковими талонами, яка може призвести до втрати місця. Також ми розповідали, що на Драгобраті стався конфлікт між поляком та українцем.