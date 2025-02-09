Куда поехать на День влюбленных одной - советы женщинам и мужчинам

День Валентина без половинки — места, которые стоит посетить
Если у вас в этом году нет второй половинки на День влюбленных — это не повод закрыться дома с сериалами. Праздник может стать прекрасной возможностью уделить время себе и получить крутые эмоции.
Новини.LIVE рассказывает, куда стоит поехать одной на День Валентина.
Где провести День влюбленных в одиночестве
Ботанический сад имени Н. Гришко в Киеве
Этот ботанический сад настоящий вечнозеленый оазис площадью, где можно насладиться красотой орхидей, камелий, азалий и других экзотических растений.
Прогулка по Тоннелю любви на Ровенщине
Это живописная зеленая арка, созданная самой природой. Это атмосферное место может вдохновить вас на новые цели и идеи.
Экскурсия в Каменец-Подольский
Этот город окутан и средневековой архитектурой и историей. Длинные прогулки по старинным улочкам и экскурсия к самой известной крепости в городе могут стать для вас незабываемым приключением.
Отдых в термальных бассейнах Косино на Закарпатье
Это огромный комплекс отдыха, где вы сможете расслабиться в горячих бассейнах, чанах, саунах и других водных развлечениях. Спа-процедуры помогут восстановить силы и улучшить настроение.
Напомним, мы рассказывали, как избежать распространенной ошибки с посадочными талонами, которая может привести к потере места. Также мы рассказывали, что на Драгобрате произошел конфликт между поляком и украинцем.
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