Куда поехать на День влюбленных одной - советы женщинам и мужчинам

Молодая девушка с шариком. Фото: Freepik

Если у вас в этом году нет второй половинки на День влюбленных — это не повод закрыться дома с сериалами. Праздник может стать прекрасной возможностью уделить время себе и получить крутые эмоции.

Новини.LIVE рассказывает, куда стоит поехать одной на День Валентина.

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Ботанический сад имени Н. Гришко в Киеве

Этот ботанический сад настоящий вечнозеленый оазис площадью, где можно насладиться красотой орхидей, камелий, азалий и других экзотических растений.

Прогулка по Тоннелю любви на Ровенщине

Это живописная зеленая арка, созданная самой природой. Это атмосферное место может вдохновить вас на новые цели и идеи.

Тоннель любви. Фото: shotam.info

Экскурсия в Каменец-Подольский

Этот город окутан и средневековой архитектурой и историей. Длинные прогулки по старинным улочкам и экскурсия к самой известной крепости в городе могут стать для вас незабываемым приключением.

Крепость в Каменце-Подольском. Фото: karpatium.com.ua

Отдых в термальных бассейнах Косино на Закарпатье

Это огромный комплекс отдыха, где вы сможете расслабиться в горячих бассейнах, чанах, саунах и других водных развлечениях. Спа-процедуры помогут восстановить силы и улучшить настроение.

Напомним, мы рассказывали, как избежать распространенной ошибки с посадочными талонами, которая может привести к потере места. Также мы рассказывали, что на Драгобрате произошел конфликт между поляком и украинцем.