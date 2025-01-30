Конфлікт між поляками та укранцям на Драгобраті — що відомо

Конфлікт на курорті Драгобрат. Фото: скриншот

На популярному українському гірськолижному курорті Драгобрат стався конфлікт. Один із учасників сутички погрожував іншому працівниками ТЦК та СП.

Про це повідомляє журналіст Віталій Глагола.

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Конфлікт на курорті Драгобрат

На опублікованих журналістом кадрах двоє чоловіків штовхають один одного, промовляючи нецензурну лайку. Один почав залякувати іншого тим, що здасть його працівникам ТЦК та СП. Одна із жінок на відео гучно заявила польською мовою, що обов'язково звернеться до поліції.

"На гірськолижному курорті Драгобрат між українцями та поляками спалахнув конфлікт. Очевидці розповідають, що все почалося зі словесної перепалки, а потім один із поляків заявив, що викличе воєнкомів на українця", — написав Глагола.

Один із учасників звернувся до правоохоронців. В поліції на зловмисників відкрили справу за нанесення легкі тілесні ушкодження. Невідомо, що саме стало причиною сутички, проте на кадрах помітно, що відпочивальники, ймовірно, були в стані алкогольного сп'яніння.

Нагадаємо, що завершення новорічних свят традиційно вплинуло на ціни в популярному курорті Буковель. Вартість проживання та ski-пасів у регіоні зазнала відчутних змін. Також в італійському селищі Роккарасо стався хаос через TikTok-блогерку.