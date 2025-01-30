Конфликт между поляками и украинцами на Драгобрате - что известно

Конфликт на курорте Драгобрат. Фото: скриншот

На популярном украинском горнолыжном курорте Драгобрат произошел конфликт. Один из участников стычки угрожал другому работниками ТЦК и СП.

Об этом сообщает журналист Виталий Глагола.

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Конфликт на курорте Драгобрат

На опубликованных журналистом кадрах, двое мужчин толкают друг друга, проговаривая нецензурную брань. Один начал запугивать другого тем, что сдаст его работникам ТЦК и СП. Одна из женщин на видео громко заявила на польском языке, что обязательно обратится в полицию.

"На горнолыжном курорте Драгобрат между украинцами и поляками вспыхнул конфликт. Очевидцы рассказывают, что все началось со словесной перепалки, а потом один из поляков заявил, что вызовет военкома на украинца", — написал Глагола.

Один из участников обратился к правоохранителям. В полиции на злоумышленников открыли дело за нанесение легких телесных повреждений. Неизвестно, что именно стало причиной столкновения, однако на кадрах заметно, что отдыхающие, вероятно, были в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, что завершение новогодних праздников традиционно повлияло на цены в популярном курорте Буковель. Стоимость проживания и ski-пассов в регионе претерпела ощутимые изменения. Также в итальянском поселке Роккарасо произошел хаос из-за TikTok-блогера.