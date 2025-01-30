Конфликт между поляками и украинцами на Драгобрате - что известно

Поляк угрожал украинцу ТЦК — на Драгобрате произошла стычка
На популярном украинском горнолыжном курорте Драгобрат произошел конфликт. Один из участников стычки угрожал другому работниками ТЦК и СП.
Об этом сообщает журналист Виталий Глагола.
Конфликт на курорте Драгобрат
На опубликованных журналистом кадрах, двое мужчин толкают друг друга, проговаривая нецензурную брань. Один начал запугивать другого тем, что сдаст его работникам ТЦК и СП. Одна из женщин на видео громко заявила на польском языке, что обязательно обратится в полицию.
"На горнолыжном курорте Драгобрат между украинцами и поляками вспыхнул конфликт. Очевидцы рассказывают, что все началось со словесной перепалки, а потом один из поляков заявил, что вызовет военкома на украинца", — написал Глагола.
Один из участников обратился к правоохранителям. В полиции на злоумышленников открыли дело за нанесение легких телесных повреждений. Неизвестно, что именно стало причиной столкновения, однако на кадрах заметно, что отдыхающие, вероятно, были в состоянии алкогольного опьянения.
Напомним, что завершение новогодних праздников традиционно повлияло на цены в популярном курорте Буковель. Стоимость проживания и ski-пассов в регионе претерпела ощутимые изменения. Также в итальянском поселке Роккарасо произошел хаос из-за TikTok-блогера.
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