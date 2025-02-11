Місця для освідчення в Україні — 5 романтичних локацій на 14 лютого

Освідчення. Фото: instagram.com/carlyhillphoto

14 лютого — особливий день для закоханих, і якщо ви плануєте зробити пропозицію руки та серця, вибір місця відіграє важливу роль. Україна багата на романтичні локації, які створять незабутню атмосферу для цього важливого моменту.

Новини.LIVE діляться романтичною добіркою місці, де ваша друга половинка скаже вам "так".

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Кам'янець-Подільська фортеця

Середньовічна фортеця на скелястому березі річки Смотрич — вражаюче місце для пропозиції. Містичність та велич архітектури додадуть вашому моменту особливого шарму.

Освідчення у Кам'янець-Подільській фортеці. Фото: instagram.com/date_kamianets

Тунель кохання, Клевань

Хоча він найбільш відомий у літній період, взимку засніжений тунель в Рівненській області має свою особливу магію. Прогулянка цим місцем стане незабутньою, а освідчення тут буде по-справжньому казковим.

Оранжерея на ВДНГ, Київ

Подаруйте своїй другій половинці шматочок літа серед зими. Незабутнє побачення серед екзотичних рослин, де найпрекрасніша квітка — ваша кохана.

Освідчення в оранжереї. Фото: instagram.com/romanticua

Парк "Софіївка", Умань

Цей дендропарк славиться своїми романтичними пейзажами, гротами та озерами. Навіть у зимовий період парк має свій чарівний вигляд, а прогулянка засніженими алеями може стати ідеальним моментом для освідчення.

Одеський оперний театр

Один із найкрасивіших театрів Європи з розкішним інтер'єром. Після перегляду балету чи опери ви можете зробити пропозицію у фойє театру або на його сходах, додаючи моменту елегантності та вишуканості.

Освідчення в Оперному театрі. Фото:instagram.com/the.most.romantic

Раніше ми писали, де провести День святого Валентина, якщо ви не в стосунках.

Також ділимося зі вами ідеями романтичного побачення за мотивами відомих фільмів.