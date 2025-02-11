Места для признания в Украине — 5 романтических локаций на 14 февраля

Предложение руки и сердца. Фото: instagram.com/carlyhillphoto

14 февраля — особенный день для влюбленных, и если вы планируете сделать предложение руки и сердца, выбор места играет важную роль. Украина богата на романтические локации, которые создадут незабываемую атмосферу для этого важного момента.

Новини.LIVE делятся романтической подборкой мест, где ваша вторая половинка скажет вам "да".

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Каменец-Подольская крепость

Средневековая крепость на скалистом берегу реки Смотрич — впечатляющее место для предложения. Мистичность и величие архитектуры придадут вашему моменту особого шарма.

Предложение в Каменец-Подольской крепости. Фото: instagram.com/date_kamianets

Тоннель любви, Клевань

Хотя он наиболее известен в летний период, зимой заснеженный тоннель в Ровенской области имеет свою особую магию. Прогулка по этому месту станет незабываемой, а признание здесь будет по-настоящему сказочным.

Оранжерея на ВДНХ, Киев

Подарите своей второй половинке кусочек лета среди зимы. Незабываемое свидание среди экзотических растений, где самый прекрасный цветок — ваша любимая.

Признание в любви в оранжерее. Фото: instagram.com/romanticua

Парк "Софиевка", Умань

Этот дендропарк славится своими романтическими пейзажами, гротами и озерами. Даже в зимний период парк имеет свой волшебный вид, а прогулка по заснеженным аллеям может стать идеальным моментом для признания в любви.

Одесский оперный театр

Один из самых красивых театров Европы с роскошным интерьером. После просмотра балета или оперы вы можете сделать предложение в фойе театра или на его лестнице, добавляя моменту элегантности и изысканности.

Предложение в Оперном театре. Фото: instagram.com/the.most.romantic

Ранее мы писали, где провести День святого Валентина, если вы не в отношениях.

Также делимся с вами идеями романтического свидания по мотивам известных фильмов.