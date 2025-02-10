Куди краще не їхати 2025 року — поради туристам

Мапа та компас. Фото: Freepik

Іноді з часом місця, які були ідеальними для відпочинку, можуть перетворитися на некомфортні або навіть небезпечні для туристів. У 2025 році мандрівникам радять уважніше планувати свою подорож, аби уникнути розчарувань.

Новини.LIVE розповідає, від візиту до яких популярних курортів варто втриматися цього року.

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Італія — Рим та Венеція

Одні з найвідоміших міст Італії страждають від перенасичення туристами. У Римі це зумовлено й тим, що 2025 рік — Ювілейний для католиків, а отже у місті буде багато не лише туристів, а й паломників.

Ситуація у Венеції не краща, місцева влада нові обмеження для відвідувачів, зокрема платний вхід та ліміти на кількість туристів. Якщо ви мрієте про спокійні канали та атмосферу старовинного міста, краще обрати альтернативні італійські напрямки, наприклад, Буррано чи Тревізо.

Індонезія — о. Балі

Тропічний острів за останні роки став одним із найпопулярніших серед туристів. Однак через навалу бажаючих "зловити потік" та насолодитися райським відпочинком на Балі виникли серйозні екологічні проблеми — пляжі стають все бруднішими, а кількість сміття в океані зростає. Уряд Індонезії вже планує ввести обмеження для туристів. Замість Балі можна розглянути альтернативи, як-от Ломбок чи Флорес.

Тайланд — о. Пхукет

Аналогічна проблема з екологією виникла і на острові Пхукет. Популярний тайландський курорт страждає через надмірну забудову та туристичний хаос. Якщо ви шукаєте мальовничий пляжний відпочинок, розгляньте острів Ко Ланта або менш відомий Ко Яо Ной.

Майорка

Мальовничий та затишний острів у Середземному морі певний час був одним із найпопулярніших напрямків. Однак минулого року кількість туристів настільки зросла, що місцеві мешканці навіть влаштовували страйки. До того ж, ціни на острові стали просто космічними на тлі такої популярності. Але не засмучуйтеся, адже поряд є чарівний острів Менорка, який також має свої переваги.

Іспанія — Барселона

Місцеві жителі Барселони вже декілька років висловлюють своє незадоволення потоком туристів, які заполоняють вулиці та спричиняють ріст цін на житло. У 2025 році міська влада продовжує запроваджувати заходи для обмеження туризму, включно із забороною короткострокової оренди житла у деяких районах. Якщо ви хочете відчути справжню Іспанію, зверніть увагу на Валенсію чи Севілью.

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