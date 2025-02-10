Відпочинок в Італії влітку — чому варто приїхати до Поліньяно-а-Маре

Місто Поліньяно-а-Маре. Фото: instagram.com/polignanoamare

Якщо ви шукаєте ідеальне місце для наступної подорожі до Італії, зверніть увагу на Поліньяно-а-Маре. Це мальовниче містечко, розташоване на узбережжі Валле-д'Ітрія, зачаровує своєю автентичністю та природною красою.

Про усі переваги відпочинку у затишному італійському містечку пише Express.

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Місто, що розкинулося на вершині 20-метрової вапнякової скелі, з кожним роком стає все більш популярним серед мандрівників. Його заснували ще у 4 ст. до нашої ери і воно досі зберігає свою автентичну атмосферу.

Поліньяро-а-Маре. Фото: instagram.com/polignanoamare

Центром міст є площа Вітторіо Еммануеля II — на ній розташовані історичні пам'ятки, затишні кафе та дорогі ресторани. Також у центрі міста туристи можуть побачити місцевий собор.

Одною із візитних карток Поліньяро-а-Маре є пам'ятник на честь італійського співака Доменіко Модуньо, автора хіта Volare, який народився тут. Місцеві мешканці дуже пишаються тим, що видатний виконавець їхній земляк.

Пам'ятник Доменіко Модуньо. Фото: instagram.com/polignanoamare

Любителі пляжного відпочинку можуть насолодитися ласкавим Адріатичним морем на одному з найвідоміших пляжів Лама Монакіле. Він вирізняється серед усіх своєї кришталевою водою, гальковою бухтою та вражаючими скелями.

Для тих, хто віддає перевагу активному відпочинку, пропонуються морські прогулянки, екскурсії по історичній місцевості та вивчення підводного світу. Улюбленою розвагою в Поліньяно-а-Маре є пірнання зі скель у море.

Відпочинок у Поліньяро-а-Маре. Фото: instagram.com/polignanoamare

Містечко славиться своєю кухнею. Як і у всіх приморських містах Італії ви можете насолодитися смачними стравами із морепродуктами, а також спробувати легендарне місцеве морозиво.

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