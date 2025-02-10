Отдых в Италии летом - почему стоит приехать в Полиньяно-а-Маре

Город Полиньяно-а-Маре. Фото: instagram.com/polignanoamare

Если вы ищете идеальное место для следующего путешествия в Италию, обратите внимание на Полиньяно-а-Маре. Этот живописный городок, расположенный на побережье Валле-д'Итрия, завораживает своей аутентичностью и природной красотой.

Обо всех преимуществах отдыха в уютном итальянском городке пишет Express.

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Город, раскинувшийся на вершине 20-метровой известняковой скалы, с каждым годом становится все более популярным среди путешественников. Его основали еще в 4 в. до нашей эры и он до сих пор сохраняет свою аутентичную атмосферу.

Полиньяро-а-Маре. Фото: instagram.com/polignanoamare

Центром города является площадь Витторио Эммануэля II — на ней расположены исторические памятники, уютные кафе и дорогие рестораны. Также в центре города туристы могут увидеть местный собор.

Одной из визитных карточек Полиньяро-а-Маре является памятник в честь итальянского певца Доменико Модуньо, автора хита Volare, который родился здесь. Местные жители очень гордятся тем, что выдающийся исполнитель их земляк.

Памятник Доменико Модуньо. Фото: instagram.com/polignanoamare

Любители пляжного отдыха могут насладиться ласковым Адриатическим морем на одном из самых известных пляжей Лама Монакиле. Он выделяется среди всех своей кристальной водой, галечной бухтой и впечатляющими скалами.

Для тех, кто предпочитает активный отдых, предлагаются морские прогулки, экскурсии по исторической местности и изучение подводного мира. Любимым развлечением в Полиньяно-а-Маре является ныряние со скал в море.

Отдых в Полиньяро-а-Маре. Фото: instagram.com/polignanoamare

Городок славится своей кухней. Как и во всех приморских городах Италии вы можете насладиться вкусными блюдами с морепродуктами, а также попробовать легендарное местное мороженое.

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