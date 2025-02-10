Отдых в Италии летом - почему стоит приехать в Полиньяно-а-Маре

Идеальное место для отпуска — куда стоит попасть в Италии
Если вы ищете идеальное место для следующего путешествия в Италию, обратите внимание на Полиньяно-а-Маре. Этот живописный городок, расположенный на побережье Валле-д'Итрия, завораживает своей аутентичностью и природной красотой.
Обо всех преимуществах отдыха в уютном итальянском городке пишет Express.
Полиньяно-а-Маре — итальянская жемчужина, которую стоит посетить
Город, раскинувшийся на вершине 20-метровой известняковой скалы, с каждым годом становится все более популярным среди путешественников. Его основали еще в 4 в. до нашей эры и он до сих пор сохраняет свою аутентичную атмосферу.
Центром города является площадь Витторио Эммануэля II — на ней расположены исторические памятники, уютные кафе и дорогие рестораны. Также в центре города туристы могут увидеть местный собор.
Одной из визитных карточек Полиньяро-а-Маре является памятник в честь итальянского певца Доменико Модуньо, автора хита Volare, который родился здесь. Местные жители очень гордятся тем, что выдающийся исполнитель их земляк.
Любители пляжного отдыха могут насладиться ласковым Адриатическим морем на одном из самых известных пляжей Лама Монакиле. Он выделяется среди всех своей кристальной водой, галечной бухтой и впечатляющими скалами.
Для тех, кто предпочитает активный отдых, предлагаются морские прогулки, экскурсии по исторической местности и изучение подводного мира. Любимым развлечением в Полиньяно-а-Маре является ныряние со скал в море.
Городок славится своей кухней. Как и во всех приморских городах Италии вы можете насладиться вкусными блюдами с морепродуктами, а также попробовать легендарное местное мороженое.
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