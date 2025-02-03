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Гарні пейзажі та смачна їжа —маловідомий курорт в Іспанії

3 лютого 2025 10:00
Юлія Романова - Редактор
Юлія Романова
Редактор
Маловідомий курорт в Іспанії — чому варто відвідати місто Більбао
Краєвиди Більбао. Фото: Pinterest
Юлія Романова - Редактор
Юлія Романова
Редактор

Зазвичай, плануючи свою відпустку в Іспанії, туристи обирають Мадрид або Барселону. Проте є не менш прекрасне місто Більбао, про яке знають мало мандрівників.

Про це пише Express.

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Туристи будуть вражені смачною їжею та місцевими делікатесами Більбао. Вони зможуть спробувати txuletas (особливий стейк) чи kokotxas (смачне рибне рагу), а потім насолодитися неймовірними пляжами Країни Басків. 

Найгарнішим місцем є пляж Playa De Azkorri, розташований під скелями Uribe-Kosta, до якого можна швидко дістатися авто. Його добре обладнали як для пасивного, так і для активного відпочинку.

Гарні пейзажі та смачна їжа —романтичний курорт в Іспанії - фото 1
Вулички Більбао. Фото: planetofhotels.com
Гарні пейзажі та смачна їжа —романтичний курорт в Іспанії - фото 2
Архітектура Більбао. Фото: planetofhotels.com

Окрім того, місто Більбао має багату історичну архітектуру та відомий культурними центрами. Мандрівникам радять обов’язково відвідати Музей Гуггенхайма.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому варто відвідати Нерубайські катакомби на Одещині. Також новачки "завірусили" в Буковелі популярний TikTok-тренд.

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