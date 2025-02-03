Маловідомий курорт в Іспанії — чому варто відвідати місто Більбао

Краєвиди Більбао. Фото: Pinterest

Зазвичай, плануючи свою відпустку в Іспанії, туристи обирають Мадрид або Барселону. Проте є не менш прекрасне місто Більбао, про яке знають мало мандрівників.

Про це пише Express.

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Чому варто відвідати Більбао

Туристи будуть вражені смачною їжею та місцевими делікатесами Більбао. Вони зможуть спробувати txuletas (особливий стейк) чи kokotxas (смачне рибне рагу), а потім насолодитися неймовірними пляжами Країни Басків.

Найгарнішим місцем є пляж Playa De Azkorri, розташований під скелями Uribe-Kosta, до якого можна швидко дістатися авто. Його добре обладнали як для пасивного, так і для активного відпочинку.

Вулички Більбао. Фото: planetofhotels.com

Архітектура Більбао. Фото: planetofhotels.com

Окрім того, місто Більбао має багату історичну архітектуру та відомий культурними центрами. Мандрівникам радять обов’язково відвідати Музей Гуггенхайма.

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