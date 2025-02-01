Тренд в TikTok, який запустили новачки в Буковелі

Українці "завірусили" в Буковелі популярний TikTok-тренд
Хоча новорічні свята минули, в Буковелі не пустішає. Українці купують доступніші квитки та насолоджуються катанням на гірських схилах. Користувачі соцмереж, які ще невпевнено стоять на лижах, запустили кумедний тренд в TikTok, який влучно відображає їх внутрішній стан.
Редакція Новини.LIVE підібрала кумедні тренди, зняті на схилах Буковелю.
Популярний зимовий тренд в TikTok
@uulyana_drobna
Зʼїхала і Слава Богу 😂♬ оригінальний звук - Даша, твій відеограф❤️
@khodzinskaaa
Трішки інша реальність 😆😂 #катанняналижах #лижі #лижібуковель #буковель #карпати♬ оригінальний звук - Даша, твій відеограф❤️
@poliartbtows
Дякую Боже що з ногами вийшла звідти 🫱🏻🫲🏼🤫😅 #плай #гірськолижнийкурорт #лижі #буковель♬ оригінальний звук - Даша, твій відеограф❤️
Нагадаємо, що завершення новорічних свят традиційно вплинуло на ціни на популярному курорті Буковель. Вартість проживання та ski-пасів у регіоні зазнала відчутних змін. Також на популярному українському курорті стався конфлікт між українцями та поляками.
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