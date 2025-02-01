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Українці "завірусили" в Буковелі популярний TikTok-тренд

1 лютого 2025 10:00
Юлія Романова - Редактор
Юлія Романова
Редактор
Тренд в TikTok, який запустили новачки в Буковелі
Люди на гірськолижному курорті. Фото: Freepik
Юлія Романова - Редактор
Юлія Романова
Редактор

Хоча новорічні свята минули, в Буковелі не пустішає. Українці купують доступніші квитки та насолоджуються катанням на гірських схилах. Користувачі соцмереж, які ще невпевнено стоять на лижах, запустили кумедний тренд в TikTok, який влучно відображає їх внутрішній стан. 

Редакція Новини.LIVE підібрала кумедні тренди, зняті на схилах Буковелю.

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Нагадаємо, що завершення новорічних свят традиційно вплинуло на ціни на популярному курорті Буковель. Вартість проживання та ski-пасів у регіоні зазнала відчутних змін. Також на популярному українському курорті стався конфлікт між українцями та поляками.

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