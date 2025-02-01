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Украинцы "завирусили" в Буковеле популярный TikTok-тренд

1 февраля 2025 10:00
Юлия Романова - Редактор
Юлия Романова
Редактор
Тренд в TikTok, который запустили новички в Буковеле
Люди на горнолыжном курорте. Фото: Freepik
Юлия Романова - Редактор
Юлия Романова
Редактор

Хотя новогодние праздники прошли, в Буковеле не становится пусто. Украинцы покупают более доступные билеты и наслаждаются катанием на горных склонах. Пользователи соцсетей, которые еще неуверенно стоят на лыжах, запустили забавный тренд в TikTok, который точно отражает их внутреннее состояние.

Редакция Новини.LIVE подобрала забавные тренды, снятые на склонах Буковеля.

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Напомним, что завершение новогодних праздников традиционно повлияло на цены на популярном курорте Буковель. Стоимость проживания и ski-пассов в регионе претерпела ощутимые изменения. Также на популярном украинском курорте произошел конфликт между украинцами и поляками.

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