Тренд в TikTok, который запустили новички в Буковеле

Украинцы "завирусили" в Буковеле популярный TikTok-тренд
Хотя новогодние праздники прошли, в Буковеле не становится пусто. Украинцы покупают более доступные билеты и наслаждаются катанием на горных склонах. Пользователи соцсетей, которые еще неуверенно стоят на лыжах, запустили забавный тренд в TikTok, который точно отражает их внутреннее состояние.
Редакция Новини.LIVE подобрала забавные тренды, снятые на склонах Буковеля.
Популярный зимний тренд в TikTok
@uulyana_drobna
Съехала и Слава Богу 😂♬ оригинальный звук - Даша, твой відеограф❤️
@khodzinskaaa
Трошки другая реальность 😆😂 #катаниеналыжах #лыжи #лыжибуковель #буковель #карпаты♬ оригинальный звук - Даша, твой відеограф❤️
@poliartbtows
Спасибо Боже что с ногами вышла оттуда 🫱🏻🫲🏼🤫😅 #плай #горнолыжныйкурорт #лыжи #буковель♬ оригинальный звук - Даша, твой відеограф❤️
Напомним, что завершение новогодних праздников традиционно повлияло на цены на популярном курорте Буковель. Стоимость проживания и ski-пассов в регионе претерпела ощутимые изменения. Также на популярном украинском курорте произошел конфликт между украинцами и поляками.
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