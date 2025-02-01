Нерубайські катакомби — чому варто відвідати

Підземна історія Одеси — Нерубайські катакомби
На Одещині розташована частина найбільшого у світі підземного лабіринту, так звані Нерубайські катакомби. Нині в стінах печер створили музей.
Редакція Новини.LIVE детальніше розкаже про це містичне місце.
Що відомо про Нерубайські катакомби
Катакомби розташовані в селі Нерубайське поблизу Одеси. Їх довжина становить понад 2,5 тисячі кілометрів. Ці печери використовували для видобутку ракушняка під час будівництва Одеси.
Під час Другої світової війни в Нерубайських катакомбах переховувалися одеські партизани. Нині в печерах створили Меморіальний комплекс-музей "Партизанська слава". Його експонатами стали речі, які показують побут партизанів під час війни.
Нині катакомби залишаються не лише історично важливим місцем, але й унікальною туристичною локацією, яка приваблює історією, легендами та духом нескореності.
Зокрема, серед місцевих ходить історія про дівчину, яка заблукала в цих нескінченних коридорах і не змогла знайти вихід. Одесити вірять, що її привид іноді бачать туристи й дослідники.
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