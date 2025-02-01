Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Туризм arrow Підземна історія Одеси — Нерубайські катакомби arrow

Підземна історія Одеси — Нерубайські катакомби

1 лютого 2025 12:00
Юлія Романова - Редактор
Юлія Романова
Редактор
Нерубайські катакомби — чому варто відвідати
Нерубайські катакомби. Фото: facebook.com/CatacombsNerubajske/
Юлія Романова - Редактор
Юлія Романова
Редактор

На Одещині розташована частина найбільшого у світі підземного лабіринту, так звані Нерубайські катакомби. Нині в стінах печер створили музей.

Редакція Новини.LIVE детальніше розкаже про це містичне місце.

Читайте також:

Що відомо про Нерубайські катакомби

Катакомби розташовані в селі Нерубайське поблизу Одеси. Їх довжина становить понад 2,5 тисячі кілометрів. Ці печери використовували для видобутку ракушняка під час будівництва Одеси.

Під час Другої світової війни в Нерубайських катакомбах переховувалися одеські партизани. Нині в печерах створили Меморіальний комплекс-музей "Партизанська слава". Його експонатами стали речі, які показують побут партизанів під час війни.

Нерубайські катакомби — - фото 1
Нерубайські катакомби. Фото: facebook.com/CatacombsNerubajske/
Нерубайські катакомби — - фото 2
Нерубайські катакомби під Одесою. Фото: facebook.com/CatacombsNerubajske/
Нерубайські катакомби — - фото 3
Печери під Одесою. Фото: facebook.com/CatacombsNerubajske/

Нині катакомби залишаються не лише історично важливим місцем, але й унікальною туристичною локацією, яка приваблює історією, легендами та духом нескореності.

Зокрема, серед місцевих ходить історія про дівчину, яка заблукала в цих нескінченних коридорах і не змогла знайти вихід. Одесити вірять, що її привид іноді бачать туристи й дослідники.

Також ми писали про найпопулярніші каньйони в Україні, які варто відвідати кожному. Також ми розповідали про маловідомі місця у Львові, які вас точно здивують.

Одеса туристи Друга світова війна партизани печера
Реклама
Реклама
Реклама