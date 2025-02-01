Нерубайские катакомбы — почему стоит посетить

Нерубайские катакомбы. Фото: facebook.com/CatacombsNerubajske/

На Одесщине расположена часть крупнейшего в мире подземного лабиринта, так называемые Нерубайские катакомбы. Сейчас в стенах пещер создали музей.

Редакция Новини.LIVE подробнее расскажет об этом мистическом месте.

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Что известно о Нерубайских катакомбах

Катакомбы расположены в селе Нерубайское вблизи Одессы. Их длина составляет более 2,5 тысячи километров. Эти пещеры использовали для добычи ракушняка во время строительства Одессы.

Во время Второй мировой войны в Нерубайских катакомбах скрывались одесские партизаны. Ныне в пещерах создали Мемориальный комплекс-музей "Партизанская слава". Его экспонатами стали вещи, которые показывали быт партизан во время войны.

Нерубайские катакомбы. Фото: facebook.com/CatacombsNerubajske/

Нерубайские катакомбы под Одессой. Фото: facebook.com/CatacombsNerubajske/

Пещеры под Одессой. Фото: facebook.com/CatacombsNerubajske/

Сейчас катакомбы остаются не только исторически важным местом, но и уникальной туристической локацией, которая привлекает историей, легендами и духом непокорности.

В частности, среди местных ходит история о девушке, которая заблудилась в этих бесконечных коридорах и не смогла найти выход. Одесситы верят, что ее призрак иногда видят туристы и исследователи.

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