Малоизвестный курорт в Испании - почему стоит посетить город Бильбао

Пейзажи Бильбао. Фото: Pinterest

Обычно, планируя свой отпуск в Испании, туристы выбирают Мадрид или Барселону. Однако есть не менее прекрасный город Бильбао, о котором знают мало путешественников.

Об этом пишет Express.

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Почему стоит посетить Бильбао

Туристы будут поражены вкусной едой и местными деликатесами Бильбао. Они смогут попробовать txuletas (особый стейк) или kokotxas (вкусное рыбное рагу), а затем насладиться невероятными пляжами Страны Басков.

Самым красивым местом является пляж Playa De Azkorri, расположенный под скалами Uribe-Kosta, к которому можно быстро добраться на авто. Его хорошо оборудовали как для пассивного, так и для активного отдыха.

Улочки Бильбао. Фото: planetofhotels.com

Архитектура Бильбао. Фото: planetofhotels.com

Кроме того, город Бильбао имеет богатую историческую архитектуру и известен культурными центрами. Путешественникам советуют обязательно посетить Музей Гуггенхайма.

Напомним, ранее мы рассказывали, почему стоит посетить Нерубайские катакомбы в Одесской области. Также новички "завирусили" в Буковеле популярный TikTok-тренд.