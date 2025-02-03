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Красивые пейзажи и вкусная еда — малоизвестный курорт в Испании

3 февраля 2025 10:00
Юлия Романова - Редактор
Юлия Романова
Редактор
Малоизвестный курорт в Испании - почему стоит посетить город Бильбао
Пейзажи Бильбао. Фото: Pinterest
Юлия Романова - Редактор
Юлия Романова
Редактор

Обычно, планируя свой отпуск в Испании, туристы выбирают Мадрид или Барселону. Однако есть не менее прекрасный город Бильбао, о котором знают мало путешественников.

Об этом пишет Express.

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Туристы будут поражены вкусной едой и местными деликатесами Бильбао. Они смогут попробовать txuletas (особый стейк) или kokotxas (вкусное рыбное рагу), а затем насладиться невероятными пляжами Страны Басков.

Самым красивым местом является пляж Playa De Azkorri, расположенный под скалами Uribe-Kosta, к которому можно быстро добраться на авто. Его хорошо оборудовали как для пассивного, так и для активного отдыха.

Гарні пейзажі та смачна їжа —романтичний курорт в Іспанії - фото 1
Улочки Бильбао. Фото: planetofhotels.com
Гарні пейзажі та смачна їжа —романтичний курорт в Іспанії - фото 2
Архитектура Бильбао. Фото: planetofhotels.com

Кроме того, город Бильбао имеет богатую историческую архитектуру и известен культурными центрами. Путешественникам советуют обязательно посетить Музей Гуггенхайма.

Напомним, ранее мы рассказывали, почему стоит посетить Нерубайские катакомбы в Одесской области. Также новички "завирусили" в Буковеле популярный TikTok-тренд.

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