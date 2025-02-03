Малоизвестный курорт в Испании - почему стоит посетить город Бильбао

Красивые пейзажи и вкусная еда — малоизвестный курорт в Испании
Обычно, планируя свой отпуск в Испании, туристы выбирают Мадрид или Барселону. Однако есть не менее прекрасный город Бильбао, о котором знают мало путешественников.
Об этом пишет Express.
Почему стоит посетить Бильбао
Туристы будут поражены вкусной едой и местными деликатесами Бильбао. Они смогут попробовать txuletas (особый стейк) или kokotxas (вкусное рыбное рагу), а затем насладиться невероятными пляжами Страны Басков.
Самым красивым местом является пляж Playa De Azkorri, расположенный под скалами Uribe-Kosta, к которому можно быстро добраться на авто. Его хорошо оборудовали как для пассивного, так и для активного отдыха.
Кроме того, город Бильбао имеет богатую историческую архитектуру и известен культурными центрами. Путешественникам советуют обязательно посетить Музей Гуггенхайма.
Напомним, ранее мы рассказывали, почему стоит посетить Нерубайские катакомбы в Одесской области. Также новички "завирусили" в Буковеле популярный TikTok-тренд.
Читайте Новини.LIVE!