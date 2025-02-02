Мандрівник Маріо Сальседо провів 24 роки на круїзному лайнері — деталі

Мандрівник Маріо Сальседо. Фото: Mirror US

Мандрівник Маріо Сальседо провів 24 роки на круїзному лайнері. Чоловік розкрив, у скільки йому щороку обходиться такий спосіб життя.

Про це пише Mirror US.

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Подорожі мандрівника Маріо Сальседо

Громадянин Куби Маріо Сальседо переїхав до Маямі разом зі своєю сім'єю в 1960-х роках. У новій країні він забронював круїз і закохався в лайнери.

Нещодавно Маріо, якого команда корабля називає "Супер Маріо", здійснив свій 1000-й круїз, перебуваючи на борту лайнера Explorer of the Seas, що вміщує 3 286 пасажирів. Корабель, який відправився з Майамі 5 січня, здійснив 11-денну подорож до Панами та південної частини Карибського басейну.

Круїзний лайнер. Фото: Pinterest

"Коли мені виповнилося 45 років, я хотів почати нову главу свого життя, подорожуючи по всьому світу — таким було моє бачення", — поділився Маріо.

Він планує свої поїздки на два роки або на 150 плавань вперед, що допомагає йому залишатися в одній і тій самій каюті протягом тривалого часу.

Маріо витрачає близько 185 доларів щодня на "найнеобхідніше" під час подорожі на лайнері, що включає проїзд, каюту, податки та чайові, але не включає алкоголь, екскурсії та Wi-Fi. Щороку за подорожі мандрівник в середньому платить $95 000 (майже 4 млн гривень).

"Я подивився середню вартість проживання в будинках опіки в США на рік, і вона становить 100 380 доларів. Ви бачите, жити в круїзі дешевше", — додав Маріо.

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