Путешественник Марио Сальседо провел 24 года на круизном лайнере — детали

Путешественник Марио Сальседо. Фото: Mirror US

Путешественник Марио Сальседо провел 24 года на круизном лайнере. Мужчина раскрыл, во сколько ему ежегодно обходится такой образ жизни.

Об этом пишет Mirror US.

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Гражданин Кубы Марио Сальседо переехал в Майами вместе со своей семьей в 1960-х годах. В новой стране он забронировал круиз и влюбился в лайнеры.

Недавно Марио, которого команда корабля называет "Супер Марио", совершил свой 1000-й круиз, находясь на борту лайнера Explorer of the Seas, вмещающего 3 286 пассажиров. Корабль, который отправился из Майами 5 января, провел 11-дневное путешествие в Панаму и южную часть Карибского бассейна.

Круизный лайнер. Фото: Pinterest

"Когда мне исполнилось 45 лет, я хотел начать новую главу своей жизни, путешествуя по всему миру — таким было мое видение", — поделился Марио.

Он планирует свои поездки на два года или на 150 плаваний вперед, что помогает ему оставаться в одной и той же каюте в течение длительного периода.

Марио тратит около 185 долларов ежедневно на "самое необходимое" во время путешествия на лайнере, что включает проезд, каюту, налоги и чаевые, но не включает алкоголь, экскурсии и Wi-Fi. Ежегодно за путешествия путешественник в среднем платит $95 000 (почти 4 млн гривен).

"Я посмотрел среднюю стоимость проживания в домах престарелых в США в год, и она составляет 100 380 долларов. Вы видите, жить в круизе дешевле", — добавил Марио.

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