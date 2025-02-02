Путешественник Марио Сальседо провел 24 года на круизном лайнере — детали

Мужчина провел 24 года в круизах — сколько это стоило
Путешественник Марио Сальседо провел 24 года на круизном лайнере. Мужчина раскрыл, во сколько ему ежегодно обходится такой образ жизни.
Об этом пишет Mirror US.
Путешествия путешественника Марио Сальседо
Гражданин Кубы Марио Сальседо переехал в Майами вместе со своей семьей в 1960-х годах. В новой стране он забронировал круиз и влюбился в лайнеры.
Недавно Марио, которого команда корабля называет "Супер Марио", совершил свой 1000-й круиз, находясь на борту лайнера Explorer of the Seas, вмещающего 3 286 пассажиров. Корабль, который отправился из Майами 5 января, провел 11-дневное путешествие в Панаму и южную часть Карибского бассейна.
"Когда мне исполнилось 45 лет, я хотел начать новую главу своей жизни, путешествуя по всему миру — таким было мое видение", — поделился Марио.
Он планирует свои поездки на два года или на 150 плаваний вперед, что помогает ему оставаться в одной и той же каюте в течение длительного периода.
Марио тратит около 185 долларов ежедневно на "самое необходимое" во время путешествия на лайнере, что включает проезд, каюту, налоги и чаевые, но не включает алкоголь, экскурсии и Wi-Fi. Ежегодно за путешествия путешественник в среднем платит $95 000 (почти 4 млн гривен).
"Я посмотрел среднюю стоимость проживания в домах престарелых в США в год, и она составляет 100 380 долларов. Вы видите, жить в круизе дешевле", — добавил Марио.
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