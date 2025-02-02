Міста світу, в яких знімали голлівудське кіно

Знімання кіно. Фото: Pinterest

Туристів завжди заворожують неймовірні локації, які використовуються для зйомок кіно. Призбиравши коштів на поїздку, ви зможете поринути в атмосферу своїх улюблених героїв.

Редакція Новини.LIVE розкаже про найпопулярніші локації світу, де знімались відомі стрічки.

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Буенос-Айрес, Аргентина

Завдяки своїй прекрасній архітектурі та європейському духу, Буенос-Айрес отримав прізвисько "Південноамериканський Париж". Завдяки красивим будівлям та захоплюючим краєвидам, Буенос-Айрес є найпопулярнішим місцем для зйомок фільмів не тільки в Південній Америці, але й одним з найпопулярніших у Південній півкулі. Буенос-Айрес є батьківщиною таких фільмів, як "У центрі уваги", "Людські діти", "Сім років у Тибеті" та інших.

Буенос-Айрес. Фото: Pinterest

Сан-Франциско, Каліфорнія

Перше з багатьох міст США, Сан-Франциско, стало місцем зйомок таких популярних фільмів, як "Повстання планети мавп", "Халк", "Місіс Даутфайр", "У гонитві за щастям" та багатьох інших, знятих у його околицях. Знаменитий міст Золоті Ворота, різні архітектурні стилі міста та високі червоні ліси в околицях роблять Сан-Франциско красивою локацією Західного узбережжя для кінематографа.

Сан-Франциско. Фото: Pinterest

Чикаго, штат Іллінойс

Чикаго — прекрасне місто, в якому дешевше знімати, ніж у більш популярних містах, таких як Нью-Йорк чи Лос-Анджелес. У Чикаго знімали такі відомі фільми, як "Дитячі ігри", "Трансформери: Темна сторона Місяця", "Вихідний день Ферріса Б'юллера" та багато інших. У Чикаго також розташоване озеро Мічиган, яке забезпечує прекрасний фон на тлі урбаністичного міського пейзажу.

Чикаго. Фото: Pinterest

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