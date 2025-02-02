Города мира, в которых снимали голливудское кино

Съемки кино. Фото: Pinterest

Туристов всегда завораживают невероятные локации, которые используются для съемок кино. Поднакопив средств на поездку, вы сможете окунуться в атмосферу своих любимых героев.

Редакция Новини.LIVE расскажет о самых популярных локациях мира, где снимались известные ленты.

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Буэнос-Айрес, Аргентина

Благодаря своей прекрасной архитектуре и европейскому духу, Буэнос-Айрес получил прозвище "Южноамериканский Париж". Благодаря красивым зданиям и захватывающим пейзажам, Буэнос-Айрес является самым популярным местом для съемок фильмов не только в Южной Америке, но и одним из самых популярных в Южном полушарии. Буэнос-Айрес является родиной таких фильмов, как "В центре внимания", "Человеческие дети", "Семь лет в Тибете" и других.

Буэнос-Айрес. Фото: Pinterest

Сан-Франциско, Калифорния

Первый из многих городов США, Сан-Франциско, стал местом съемок таких популярных фильмов, как "Восстание планеты обезьян", "Халк", "Миссис Даутфайр", "В погоне за счастьем" и многих других, снятых в его окрестностях. Знаменитый мост Золотые Ворота, различные архитектурные стили города и высокие красные леса в окрестностях делают Сан-Франциско красивой локацией Западного побережья для кинематографа.

Сан-Франциско. Фото: Pinterest

Чикаго, штат Иллинойс

Чикаго — прекрасный город, в котором дешевле снимать, чем в более популярных городах, таких как Нью-Йорк или Лос-Анджелес. В Чикаго снимали такие известные фильмы, как "Детские игры", "Трансформеры: Темная сторона Луны", "Выходной день Ферриса Бьюллера" и многие другие. В Чикаго также расположено озеро Мичиган, которое обеспечивает прекрасный фон на фоне урбанистического городского пейзажа.

Чикаго. Фото: Pinterest

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