Топ-4 селища, яке варто відвідати в Карпатах — підбірка

Краєвиди Ворохти. Фото: karpatytravel.net

Ритм сучасного життя дуже втомлює, проте, на щастя, в Україні є багато мальовничих куточків, де можна якісно відпочити. Карпатські гори не тільки відновлюють сили, а й надихають.

Редакція Новини.LIVE розповідає про невеличкі села на заході України, де буде затишно провести відпустку.

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Дземброня

Невеличке село із гірськими краєвидами та чистими джерелами. В ньому ви зможете відновити сили в тиші, побути наодинці з природою, скуштувати сир у крафтовій сироварні, прогулятися горами, подихати свіжим, гірським повітрям. Відпочинок у Дземброні вам обійдеться дешевше, ніж у Буковелі та інших розкручених курортах.

Дземброня. Фото: guide.karpaty.ua

Яремче

Це затишне селище, розташоване на березі річки Прут, вразить вас своїми каньйонами, водоспадами та печерами. В Яремче є багато закладів, в яких можна насолодитися традиційними карпатськими стравами, сувенірних крамниць та розваг для дітей.

Ворохта

Мальовниче гірське селище розташовано у Надвірнянському районі Івано-Франківської області серед Карпатського національного парку. Саме у Ворохті розташовані найстаріші в Європі віадуки, які відкривають неймовірні краєвиди на гори. Фанати активного відпочинку також будуть у захваті від лижної траси та підйомника, цінник на які на порядок нижче, ніж в Буковелі.

Підйомник у Ворохті. Фото: karpatytravel.net

Криворівня

Селище знаходиться у Верховинському районі Івано-Франківської області. Місцеві радять туристам обов'язково відвідати автентичну садибу родини Харуків 1858-го року, літературно-меморіальний музей Івана Франка, де збереглися його особисті речі, та Храм Різдва Пресвятої Богородиці.

Криворівня. Фото: guide.karpaty.ua

Нагадаємо, розповідали про справжній рай для ласунів — батьківщину Нутелли та Ферреро Роше місто Альбу. Також ми писали про непопулярне іспанське Більбао, яке вражає краєвидами та смачною їжею.