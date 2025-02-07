Топ-4 поселка, который стоит посетить в Карпатах - подборка

Пейзажи Ворохты. Фото: karpatytravel.net

Ритм современной жизни очень утомляет, однако, к счастью, в Украине есть много живописных уголков, где можно качественно отдохнуть. Карпатские горы не только восстанавливают силы, но и вдохновляют.

Редакция Новини.LIVE рассказывает о небольших селах на западе Украины, где будет уютно провести отпуск.

Читайте также:

Дземброня

Небольшое село с горными пейзажами и чистыми источниками. В нем вы сможете восстановить силы в тишине, побыть наедине с природой, попробовать сыр в крафтовой сыроварне, прогуляться по горам, подышать свежим, горным воздухом. Отдых в Дземброне вам обойдется дешевле, чем в Буковеле и других раскрученных курортах.

Дземброня. Фото: guide.karpaty.ua

Яремче

Этот уютный поселок, расположенный на берегу реки Прут, поразит вас своими каньонами, водопадами и пещерами. В Яремче есть много заведений, в которых можно насладиться традиционными карпатскими блюдами, сувенирных магазинов и развлечений для детей.

Ворохта

Живописный горный поселок расположен в Надворнянском районе Ивано-Франковской области среди Карпатского национального парка. Именно в Ворохте расположены старейшие в Европе виадуки, которые открывают невероятные виды на горы. Фанаты активного отдыха также будут в восторге от лыжной трассы и подъемника, ценник на которые на порядок ниже, чем в Буковеле.

Подъемник в Ворохте. Фото: karpatytravel.net

Криворивня

Поселок находится в Верховинском районе Ивано-Франковской области. Местные советуют туристам обязательно посетить аутентичную усадьбу семьи Харуков 1858-го года, литературно-мемориальный музей Ивана Франко, где сохранились его личные вещи, и Храм Рождества Пресвятой Богородицы.

Криворивня. Фото: guide.karpaty.ua

Напомним, рассказывали о настоящем рае для сладкоежек — родине Нутеллы и Ферреро Роше город Альбу. Также мы писали о непопулярном испанском Бильбао, который поражает пейзажами и вкусной едой.