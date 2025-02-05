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Батьківщина Нутелли та Ферреро Роше — ідеальне місто для ласунів

5 лютого 2025 11:15
Юлія Романова - Редактор
Юлія Романова
Редактор
Де найсмачніша у світі "Нутелла" — місто в Італії
Італійське місто Альба. Фото: wikipedia.org
Юлія Романова - Редактор
Юлія Романова
Редактор

Сьогодні, 5 лютого, ласуни у всьому світі святкують Всесвітній день "Нутелли". Одна з туристок поділилася райським куточком для ласунів.

Про це пише Express.

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Альба — це невелике містечко на півночі Італії, яке є батьківщиною Нутелли та Ферреро Роше. Воно розташоване в регіоні П'ємонт, який славиться своїм шоколадом, особливо культовою джандуєю — вершковою сумішшю шоколаду та лісових горіхів.

Корситувачка TikTok Карісса вирушила спробувати місцеві ласощі та поділилась своїм досвідом.

"Це маленьке містечко на півночі Італії з величезною фабрикою Ferrero, яка виробляє так багато "Нутелли", що все місто пахне шоколадом. Очевидно, що ця паста тут теж має інший смак", — поділилась мандрівниця.

Батьківщина Нутелли та Ферреро Роше — ідеальне місто для ласунів - фото 1
Шоколадна паста "Нутелла". Фото: Pinterest

Дівчина розповіла, що в місцевих кав'ярнях є печиво, тістечка  та морозиво "Нутелла". Мандрівниця зізналась, що в Альбі "Нутелла" більш густа, менш солодка та має більш насичений смак горіхів.

Туристка також порадила мандрівникам обов'язково спробувати на заводі Ферреро Роше Kinder Cards, тоненькі вафлі з білим шоколадом, які так приємно хрумтять, а також Tronky — хрумкі вафлі з горіховою начинкою.

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