Где самая вкусная в мире "Нутелла" - город в Италии

Итальянский город Альба. Фото: wikipedia.org

Сегодня, 5 февраля, сладкоежки во всем мире празднуют Всемирный день "Нутеллы". Одна из туристок поделилась райским уголком для сладкоежек.

Об этом пишет Express.

Читайте также:

Где самая вкусная в мире "Нутелла"

Альба — это небольшой городок на севере Италии, который является родиной Нутеллы и Ферреро Роше. Он расположен в регионе Пьемонт, который славится своим шоколадом, особенно культовой джандуей — сливочной смесью шоколада и лесных орехов.

Корситувачка TikTok Карисса отправилась попробовать местное лакомство и поделилась своим опытом.

"Это маленький городок на севере Италии с огромной фабрикой Ferrero, которая производит так много "Нутеллы", что весь город пахнет шоколадом. Очевидно, что эта паста здесь тоже имеет другой вкус", — поделилась путешественница.

Шоколадная паста "Нутелла". Фото: Pinterest

Девушка рассказала, что в местных кафе есть печенье, пирожные и мороженое "Нутелла". Путешественница призналась, что в Альбе "Нутелла" более густая, менее сладкая и имеет более насыщенный вкус орехов.

Туристка также посоветовала путешественникам обязательно попробовать на заводе Ферреро Роше Kinder Cards, тоненькие вафли с белым шоколадом, которые так приятно хрустят, а также Tronky - хрустящие вафли с ореховой начинкой.

Напомним, мы рассказывали, как избежать распространенной ошибки с посадочными талонами, которая может привести к потере места. Также мы писали, как быстро и компактно упаковать чемодан.