ТОП-3 замки в Німеччині, які обожнюють туристи

Замки Німеччини, які варто відвідати кожному
Німеччина — справжній рай для любителів європейських замків, адже країна може похвалитися дивовижним розмаїттям пам'яток, ніби зі сторінок казок. Хоча точна кількість замків у Німеччині залишається невідомою, за приблизними підрахунками, їх налічується близько 25 000.
Редакція Новини.LIVE розкаже читачам, які замки точно варто відвідати в Німеччині.
Замок Нойшванштайн
Він розташований поблизу містечка Фюссен. Цей баварський палац був побудований як розкішна приватна резиденція короля Людвіга II у 1886 році у стилі старовинних німецьких лицарських замків, з інтер'єрами, оздобленими золотом, шовком та 13-метровими люстрами. З нього створювали замок Сплячої Красуні в Діснейленді. Щоб уникнути натовпу, відвідайте замок у період з листопада по квітень і, по можливості, приходьте до по квитки рано вранці або після третьої години дня.
Замок Хоеншванґау
Він розташований недалеко від Нойшванштайну. Відомий італійський сценограф Доменік Куаліо розписав стіни замку Хоеншванґау сценами з германської історії, а багато кімнат замку являють собою буйну суміш принтів, тканин і стилів, що змушує багатьох відвідувачів стверджувати, що Хоеншванґау — найкрасивіший із замків короля Людвіга II. Приголомшливі сади замку також спроєктовані Куальо, родзинкою яких є фонтан "гусак" із видом на густий ліс.
Замок Ліхтенштейн
Цей приватний замок у готичному стилі був буквально висічений у скелі на краю Швабських Альп. Мандрівники зможуть подивитись збройову кімнату, каплицю зі скляними картинами XV століття і вражаючу Лицарську залу з дерев'яними панелями. Найкращий час для відвідування — осінь, коли дерева в лісистій долині Ехаз набувають яскравих відтінків червоного, оранжевого і жовтого, слугуючи яскравим фоном. Зверніть увагу, що замок закритий у грудні та січні і відкритий лише на вихідних у листопаді, лютому та березні.
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