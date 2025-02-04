ТОП-3 замки в Німеччині, які обожнюють туристи

Замок Нойшванштайн. Фото: moyaeuropa.com.ua

Німеччина — справжній рай для любителів європейських замків, адже країна може похвалитися дивовижним розмаїттям пам'яток, ніби зі сторінок казок. Хоча точна кількість замків у Німеччині залишається невідомою, за приблизними підрахунками, їх налічується близько 25 000.

Редакція Новини.LIVE розкаже читачам, які замки точно варто відвідати в Німеччині.

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Замок Нойшванштайн

Він розташований поблизу містечка Фюссен. Цей баварський палац був побудований як розкішна приватна резиденція короля Людвіга II у 1886 році у стилі старовинних німецьких лицарських замків, з інтер'єрами, оздобленими золотом, шовком та 13-метровими люстрами. З нього створювали замок Сплячої Красуні в Діснейленді. Щоб уникнути натовпу, відвідайте замок у період з листопада по квітень і, по можливості, приходьте до по квитки рано вранці або після третьої години дня.

Замок Нойшванштайн. Фото: wikipedia.org

Замок Хоеншванґау

Він розташований недалеко від Нойшванштайну. Відомий італійський сценограф Доменік Куаліо розписав стіни замку Хоеншванґау сценами з германської історії, а багато кімнат замку являють собою буйну суміш принтів, тканин і стилів, що змушує багатьох відвідувачів стверджувати, що Хоеншванґау — найкрасивіший із замків короля Людвіга II. Приголомшливі сади замку також спроєктовані Куальо, родзинкою яких є фонтан "гусак" із видом на густий ліс.

Замок Хоеншванґау. Фото: wikipedia.org

Замок Ліхтенштейн

Цей приватний замок у готичному стилі був буквально висічений у скелі на краю Швабських Альп. Мандрівники зможуть подивитись збройову кімнату, каплицю зі скляними картинами XV століття і вражаючу Лицарську залу з дерев'яними панелями. Найкращий час для відвідування — осінь, коли дерева в лісистій долині Ехаз набувають яскравих відтінків червоного, оранжевого і жовтого, слугуючи яскравим фоном. Зверніть увагу, що замок закритий у грудні та січні і відкритий лише на вихідних у листопаді, лютому та березні.

Замок Ліхтенштейн. Фото: wikipedia.org

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