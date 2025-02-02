ТОП-10 безпечних авіакомпаній світу — поради та рекомендації мандрівникам

Найбезпечніші лоукостери світу — рейтинг
Проаналізувавши польоти у 2024 році, аналітики створили рейтинг найбезпечніших лоукостерів світу. До п'ятірки увійшли компанії, якими часто користуються українці в Польщі.
Про це повідомляє AirlineRatings.com.
Якими авіакомпаніями безпечніше літати
За даними звіту, найбезпечнішим локуостером світу було визнано Hong Kong. Друге місце в рейтингу займає австралійська компанія Jetstar Group, а третє ірландський лоукостер Ryanair.
Крім того, сьому позицію в списку посів відомий європейський лоукост-перевізник Wizz Air.
10 найбезпечніших лоукостерів світу у 2024 році
- Hong Kong Express (Гонконг);
- Jetstar Group (Австралія);
- Ryanair (Ірландія);
- easyJet (Велика Британія);
- Frontier Airlines (США);
- AirAsia (Малайзія);
- Wizz Air (Угорщина);
- VietJet Air (В'єтнам);
- Southwest Airlines (США);
- Volaris (Мексика).
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