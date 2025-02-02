ТОП-10 безпечних авіакомпаній світу — поради та рекомендації мандрівникам

Літак Ryanair. Фото: Pixabay

Проаналізувавши польоти у 2024 році, аналітики створили рейтинг найбезпечніших лоукостерів світу. До п'ятірки увійшли компанії, якими часто користуються українці в Польщі.

Про це повідомляє AirlineRatings.com.

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За даними звіту, найбезпечнішим локуостером світу було визнано Hong Kong. Друге місце в рейтингу займає австралійська компанія Jetstar Group, а третє ірландський лоукостер Ryanair.

Крім того, сьому позицію в списку посів відомий європейський лоукост-перевізник Wizz Air.

Літак Ryanair. Фото: Pinterest

10 найбезпечніших лоукостерів світу у 2024 році

Hong Kong Express (Гонконг); Jetstar Group (Австралія); Ryanair (Ірландія); easyJet (Велика Британія); Frontier Airlines (США); AirAsia (Малайзія); Wizz Air (Угорщина); VietJet Air (В'єтнам); Southwest Airlines (США); Volaris (Мексика).

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