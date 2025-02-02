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Найбезпечніші лоукостери світу — рейтинг

2 лютого 2025 15:30
Юлія Романова - Редактор
Юлія Романова
Редактор
ТОП-10 безпечних авіакомпаній світу — поради та рекомендації мандрівникам
Літак Ryanair. Фото: Pixabay
Юлія Романова - Редактор
Юлія Романова
Редактор

Проаналізувавши польоти у 2024 році, аналітики створили рейтинг найбезпечніших лоукостерів світу. До п'ятірки увійшли компанії, якими часто користуються українці в Польщі.

Про це повідомляє AirlineRatings.com.

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За даними звіту,  найбезпечнішим локуостером світу було визнано Hong Kong. Друге місце в рейтингу займає австралійська компанія Jetstar Group, а третє ірландський лоукостер Ryanair.

Крім того, сьому позицію в списку посів відомий європейський лоукост-перевізник Wizz Air.

Найбезпечніші лоукостери світу — рейтинг - фото 1
Літак Ryanair. Фото: Pinterest

10 найбезпечніших лоукостерів світу у 2024 році

  1. Hong Kong Express (Гонконг);
  2. Jetstar Group (Австралія);
  3. Ryanair (Ірландія);
  4. easyJet (Велика Британія);
  5. Frontier Airlines (США);
  6. AirAsia (Малайзія);
  7. Wizz Air (Угорщина);
  8. VietJet Air (В'єтнам);
  9. Southwest Airlines (США);
  10. Volaris (Мексика).

Нагадаємо, ми розповідали про найбюджетніші країни, куди вже зараз варто бронювати поїздку. Також ми писали, куди можна поїхати мешканцям Києва на вихідні.

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