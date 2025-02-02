ТОП-10 безопасных авиакомпаний мира — советы и рекомендации путешественникам

Самые безопасные лоукостеры мира — рейтинг
Проанализировав полеты в 2024 году, аналитики создали рейтинг самых безопасных лоукостеров мира. В пятерку вошли компании, которыми часто пользуются украинцы в Польше.
Об этом сообщает AirlineRatings.com.
Какими авиакомпаниями безопаснее летать
По данным отчета, самым безопасным локуостером мира был признан Hong Kong. Второе место в рейтинге занимает австралийская компания Jetstar Group, а третье ирландский лоукостер Ryanair.
Кроме того, седьмую позицию в списке занял известный европейский лоукост-перевозчик Wizz Air.
10 самых безопасных лоукостеров мира в 2024 году
- Hong Kong Express (Гонконг);
- Jetstar Group (Австралия);
- Ryanair (Ирландия);
- easyJet (Великобритания);
- Frontier Airlines (США);
- AirAsia (Малайзия);
- Wizz Air (Венгрия);
- VietJet Air (Вьетнам);
- Southwest Airlines (США);
- Volaris (Мексика).
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