Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Туризм arrow Самые безопасные лоукостеры мира — рейтинг arrow

Самые безопасные лоукостеры мира — рейтинг

2 февраля 2025 15:30
Юлия Романова - Редактор
Юлия Романова
Редактор
ТОП-10 безопасных авиакомпаний мира — советы и рекомендации путешественникам
Самолет Ryanair. Фото: Pixabay
Юлия Романова - Редактор
Юлия Романова
Редактор

Проанализировав полеты в 2024 году, аналитики создали рейтинг самых безопасных лоукостеров мира. В пятерку вошли компании, которыми часто пользуются украинцы в Польше.

Об этом сообщает AirlineRatings.com.

Читайте также:

Какими авиакомпаниями безопаснее летать

По данным отчета, самым безопасным локуостером мира был признан Hong Kong. Второе место в рейтинге занимает австралийская компания Jetstar Group, а третье ирландский лоукостер Ryanair.

Кроме того, седьмую позицию в списке занял известный европейский лоукост-перевозчик Wizz Air.

Найбезпечніші лоукостери світу — рейтинг - фото 1
Самолет Ryanair. Фото: Pinterest

10 самых безопасных лоукостеров мира в 2024 году

  1. Hong Kong Express (Гонконг);
  2. Jetstar Group (Австралия);
  3. Ryanair (Ирландия);
  4. easyJet (Великобритания);
  5. Frontier Airlines (США);
  6. AirAsia (Малайзия);
  7. Wizz Air (Венгрия);
  8. VietJet Air (Вьетнам);
  9. Southwest Airlines (США);
  10. Volaris (Мексика).

Напомним, мы рассказывали о самых бюджетных странах, куда уже сейчас стоит бронировать поездку. Также мы писали, куда можно поехать жителям Киева на выходные.

авиарейсы самолет авиабилеты самолеты безопасность
Реклама
Реклама
Реклама