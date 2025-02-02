ТОП-10 безопасных авиакомпаний мира — советы и рекомендации путешественникам

Самолет Ryanair. Фото: Pixabay

Проанализировав полеты в 2024 году, аналитики создали рейтинг самых безопасных лоукостеров мира. В пятерку вошли компании, которыми часто пользуются украинцы в Польше.

Об этом сообщает AirlineRatings.com.

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По данным отчета, самым безопасным локуостером мира был признан Hong Kong. Второе место в рейтинге занимает австралийская компания Jetstar Group, а третье ирландский лоукостер Ryanair.

Кроме того, седьмую позицию в списке занял известный европейский лоукост-перевозчик Wizz Air.

Самолет Ryanair. Фото: Pinterest

10 самых безопасных лоукостеров мира в 2024 году

Hong Kong Express (Гонконг); Jetstar Group (Австралия); Ryanair (Ирландия); easyJet (Великобритания); Frontier Airlines (США); AirAsia (Малайзия); Wizz Air (Венгрия); VietJet Air (Вьетнам); Southwest Airlines (США); Volaris (Мексика).

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