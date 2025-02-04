ТОП-3 замка в Германии, которые обожают туристы

Замок Нойшванштайн. Фото: moyaeuropa.com.ua

Германия - настоящий рай для любителей европейских замков, ведь страна может похвастаться удивительным разнообразием достопримечательностей, будто со страниц сказок. Хотя точное количество замков в Германии остается неизвестным, по приблизительным подсчетам, их насчитывается около 25 000.

Редакция Новини.LIVE расскажет читателям, какие замки точно стоит посетить в Германии.

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Замок Нойшванштайн

Он расположен вблизи городка Фюссен. Этот баварский дворец был построен как роскошная частная резиденция короля Людвига II в 1886 году в стиле старинных немецких рыцарских замков, с интерьерами, украшенными золотом, шелком и 13-метровыми люстрами. Из него создавали замок Спящей Красавицы в Диснейленде. Чтобы избежать толпы, посетите замок в период с ноября по апрель и, по возможности, приходите к билетам рано утром или после трех часов дня.

Замок Нойшванштайн. Фото: wikipedia.org

Замок Хоэншвангау

Он расположен недалеко от Нойшванштайна. Известный итальянский сценограф Доменик Куалио расписал стены замка Хоэншвангхау сценами из германской истории, а многие комнаты замка представляют собой буйную смесь принтов, тканей и стилей, что заставляет многих посетителей утверждать, что Хоэншвангхау — самый красивый из замков короля Людвига II. Потрясающие сады замка также спроектированы Куальо, изюминкой которых является фонтан "гусь" с видом на густой лес.

Замок Хоэншвангау. Фото: wikipedia.org

Замок Лихтенштейн

Этот частный замок в готическом стиле был буквально высечен в скале на краю Швабских Альп. Путешественники смогут посмотреть оружейную комнату, часовню со стеклянными картинами XV века и впечатляющий Рыцарский зал с деревянными панелями. Лучшее время для посещения — осень, когда деревья в лесистой долине Эхаз приобретают яркие оттенки красного, оранжевого и желтого, служа ярким фоном. Обратите внимание, что замок закрыт в декабре и январе и открыт только по выходным в ноябре, феврале и марте.

Замок Лихтенштейн. Фото: wikipedia.org

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