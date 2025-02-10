Куда лучше не ехать в 2025 году — советы туристам

Карта и компас. Фото: Freepik

Иногда со временем места, которые были идеальными для отдыха, могут превратиться в некомфортные или даже опасные для туристов. В 2025 году путешественникам советуют более внимательно планировать свое путешествие, чтобы избежать разочарований.

Новини.LIVE рассказывает, от визита на какие популярные курорты стоит воздержаться в этом году.

Читайте также:

Италия — Рим и Венеция

Одни из самых известных городов Италии страдают от перенасыщения туристами. В Риме это обусловлено и тем, что 2025 год — Юбилейный для католиков, а значит в городе будет много не только туристов, но и паломников.

Ситуация в Венеции не лучше, местные власти новые ограничения для посетителей, в частности платный вход и лимиты на количество туристов. Если вы мечтаете о спокойных каналах и атмосфере старинного города, лучше выбрать альтернативные итальянские направления, например, Буррано или Тревизо.

Индонезия — о. Бали

Тропический остров за последние годы стал одним из самых популярных среди туристов. Однако из-за нашествия желающих "поймать поток" и насладиться райским отдыхом на Бали возникли серьезные экологические проблемы — пляжи становятся все грязнее, а количество мусора в океане растет. Правительство Индонезии уже планирует ввести ограничения для туристов. Вместо Бали можно рассмотреть альтернативы, например Ломбок или Флорес.

Тайланд — о. Пхукет

Аналогичная проблема с экологией возникла и на острове Пхукет. Популярный тайландский курорт страдает из-за чрезмерной застройки и туристического хаоса. Если вы ищете живописный пляжный отдых, рассмотрите остров Ко Ланта или менее известный Ко Яо Ной.

Майорка

Живописный и уютный остров в Средиземном море некоторое время был одним из самых популярных направлений. Однако в прошлом году количество туристов настолько возросло, что местные жители даже устраивали забастовки. К тому же, цены на острове стали просто космическими на фоне такой популярности. Но не расстраивайтесь, ведь рядом есть волшебный остров Менорка, который также имеет свои преимущества.

Испания — Барселона

Местные жители Барселоны уже несколько лет выражают свое недовольство потоком туристов, которые заполоняют улицы и вызывают рост цен на жилье. В 2025 году городские власти продолжают вводить меры для ограничения туризма, включая запрет краткосрочной аренды жилья в некоторых районах. Если вы хотите почувствовать настоящую Испанию, обратите внимание на Валенсию или Севилью.

Ранее мы рассказывали, как интересно провести время в Таллинне и что посмотреть в столице Эстонии.

А также узнайте, какой непопулярный курорт в Италии стоит посетить.