Що подивитися в Таллінні — поради туристам

Таллінн. Фото: Freepik

Таллінн — невеличке європейське затишне місто з населенням трохи більше півмільйона жителів. Туристи можуть спокійно познайомитися з його культурою й архітектурою пішки.

Редакція Новини.LIVE розкаже, що варто подивитися в Таллінні.

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Перш за все варто прогулятися вузькими брукованими вуличками центру міста. В Таллінні багато невисоких яскравих будиночків, церков, старовинних міських мурів з башточками та скульптурами. Відвідайте старовинний замок, розташований на пагорбі Тоомпеа. Нині в його стінах міститься парламент Естонії.

В Таллінні є унікальний музей "Леннусадам", розташований у старих гідроангарах. В ньому можна подивитися підводний човен "Лембіт", гідролітаки та інші морські експонати.

Таллінн. Фото: Freepik

Вулички Таллінна. Фото: Freepik

На Телевежі Таллінна, висота якої становить 314 метрів, є оглядовий майданчик, звідки відкривається панорамний краєвид на місто і Фінську затоку.

В естонській столиці варто відвідати Кадріоргський палац і парк. В його стінах розташований художній музей. В країні холодний клімат, і тому замість зичних нам дерев Таллінн прикрашає багато ялинок та інших хвойних.

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