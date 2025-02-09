Что посмотреть в Таллинне - советы туристам - советы туристам

Таллинн. Фото: Freepik

Таллинн — небольшой европейский уютный город с населением чуть более полумиллиона жителей. Туристы могут спокойно познакомиться с его культурой и архитектурой пешком.

Редакция Новини.LIVE расскажет, что стоит посмотреть в Таллинне.

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Прежде всего стоит прогуляться по узким мощеным улочкам центра города. В Таллинне много невысоких ярких домиков, церквей, старинных городских стен с башенками и скульптурами. Посетите старинный замок, расположенный на холме Тоомпеа. Сейчас в его стенах находится парламент Эстонии.

В Таллинне есть уникальный музей "Леннусадам", расположенный в старых гидроангарах. В нем можно посмотреть подводную лодку "Лембит", гидросамолеты и другие морские экспонаты.

Таллинн. Фото: Freepik

Улочки Таллинна. Фото: Freepik

На Телебашне Таллинна, высота которой составляет 314 метров, есть смотровая площадка, откуда открывается панорамный вид на город и Финский залив.

В эстонской столице стоит посетить Кадриоргский дворец и парк. В его стенах расположен художественный музей. В стране холодный климат, и поэтому вместо привычных нам деревьев Таллинн украшает много елок и других хвойных.

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