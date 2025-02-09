Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Туризм arrow Уикенд в Таллинне — что посмотреть в столице Эстонии arrow

Уикенд в Таллинне — что посмотреть в столице Эстонии

9 февраля 2025 12:00
Юлия Романова - Редактор
Юлия Романова
Редактор
Что посмотреть в Таллинне - советы туристам - советы туристам
Таллинн. Фото: Freepik
Юлия Романова - Редактор
Юлия Романова
Редактор

Таллинн — небольшой европейский уютный город с населением чуть более полумиллиона жителей. Туристы могут спокойно познакомиться с его культурой и архитектурой пешком.

Редакция Новини.LIVE расскажет, что стоит посмотреть в Таллинне.

Читайте также:

Что интересного в Таллинне

Прежде всего стоит прогуляться по узким мощеным улочкам центра города. В Таллинне много невысоких ярких домиков, церквей, старинных городских стен с башенками и скульптурами. Посетите старинный замок, расположенный на холме Тоомпеа. Сейчас в его стенах находится парламент Эстонии.

В Таллинне есть уникальный музей "Леннусадам", расположенный в старых гидроангарах. В нем можно посмотреть подводную лодку "Лембит", гидросамолеты и другие морские экспонаты.

Вікенд в Таллінні — що подивитися у столиці Естонії - фото 1
Таллинн. Фото: Freepik
Вікенд в Таллінні — що подивитися у столиці Естонії - фото 2
Улочки Таллинна. Фото: Freepik

На Телебашне Таллинна, высота которой составляет 314 метров, есть смотровая площадка, откуда открывается панорамный вид на город и Финский залив.

В эстонской столице стоит посетить Кадриоргский дворец и парк. В его стенах расположен художественный музей. В стране холодный климат, и поэтому вместо привычных нам деревьев Таллинн украшает много елок и других хвойных.

Напомним, мы рассказывали, где можно вкусно поесть во Львове. Также мы рассказывали, почему стоит посетить Нерубайские катакомбы в Одесской области.

туристы Эстония советы туризм архитектура
Реклама
Реклама
Реклама