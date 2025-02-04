ТОП-3 заклади у Львові — рекомендації для туристів

Вікенд у Львові — де смачно поїсти та відпочити
Львів — затишне місто, наповнено історію та неймовірною архітектурою. Проте довгі прогулянки викликають хороший апетит, і в місті багато затишних закладів, які вражають не лише своїм меню, а й атмосферою.
Редакція Новини.LIVE розповідає про гарні ресторани у Львові.
Ресторан "36ПО"
Цей заклад занурює відвідувачів у тропічну атмосферу джунглів. В ресторані є величезний акваріум з акулами та рояль, який грає без участі людини. В закладі можна скуштувати страви сучасної української кухні.
Ресторан-музей "Гасова Лямпа"
У закладі знаходяться близько 200 гасових ламп, які створенні у різні роки минулого століття. На вході гостей міста та львів'ян зустрічає добрий "маг" в циліндрі та найбільша гасова лямпа у Львові. Алкогольні напої тут подаються у лабораторних мензурках, а цукор відміряють на старих вагах.
Ресторація Бачевських
Бачевські — раніше знаменита родина у Львові, які підкорили весь світ алкогольними напоями. Їх горілку закуповували в імператорський двір, і саме їхній продукт почали пити в ресторанах нарівні з коньяками та граппами. Заклад вражає зеленню, музикою та живими птахами у величезних красивих клітках.
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