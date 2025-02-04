ТОП-3 заведения во Львове - рекомендации для туристов

Центр Львова. Фото: wikipedia.org

Львов — уютный город, наполненный историей и невероятной архитектурой. Однако долгие прогулки вызывают хороший аппетит, и в городе много уютных заведений, которые поражают не только своим меню, но и атмосферой.

Редакция Новини.LIVE рассказывает о хороших ресторанах во Львове.

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Ресторан "36ПО"

Это заведение погружает посетителей в тропическую атмосферу джунглей. В ресторане есть огромный аквариум с акулами и рояль, который играет без участия человека. В заведении можно попробовать блюда современной украинской кухни.

Ресторан-музей "Гасова Лямпа"

В заведении находятся около 200 керосиновых ламп, которые созданы в разные годы прошлого века. На входе гостей города и львовян встречает добрый "маг" в цилиндре и самая большая керосиновая лампа во Львове. Алкогольные напитки здесь подаются в лабораторных мензурках, а сахар отмеряют на старых весах.

Ресторация Бачевских

Бачевские — ранее знаменитая семья во Львове, которые покорили весь мир алкогольными напитками. Их водку закупали в императорский двор и именно их продукт начали пить в ресторанах наравне с коньяками и граппами. Заведение поражает зеленью, музыкой и живыми птицами в огромных красивых клетках.

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