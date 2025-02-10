Найкращі додатки для подорожей — що встановити перед поїздкою

Туристи. Фото: Freepik

Сучасні додатки на смартфон зможуть зробити вашу подорож комфортнішою. З їхньою допомогою вдасться знайти дешеві авіаквитки, забронювати столик у ресторані або прокласти найзручніший маршрут.

Новини.LIVE ділиться кращими мобільними сервісами, які стануть незамінними помічниками для мандрівників.

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Trainline

Цей застосунок допоможе знайти квитки на поїзд або автобус по всій Європі, а також побудувати зручний маршрут із пересадками. Однак майте на увазі те, що застосунок бере комісію, тому краще придбати квитки на офіційних сайтах залізниці.

Rome2Rio

Схожий додаток, який також допоможе вам побудувати маршрут та обрати зручний спосіб дістатися місця призначення.

Skyscanner

Один зі найвідоміших додатків для пошуку дешевих авіаквитків. Тут ви можете порівняти ціни, обрати найкращий варіант та одразу забронювати його.

CityMapper

У цьому застосунку ви можете побудувати детальний маршрут громадським транспортом у різних куточках світу — від метро до поїздів. Зручно, що ним також можна користуватися офлайн.

GetYourGuide

Завдяки цьому застосунку ви зможете знайти найцікавіші екскурсії та незвичні можливості для активного відпочинку.

Туристка з телефоном. Фото: Freepik

Tiqets

Справжня знахідка для тих, хто забув завчасно придбати квитки у музеї та інші локації. Тут можна знайти квиток навіть тоді, коли їх вже немає на офіційних сайтах.

TheFork

Цей додаток допоможе вам забронювати столик у закладах по всьому світу. Тут ви можете обрати ресторан, почитати відгук та навіть отримати приємні знижки.

Foursquare

У застосунку ви зможете знайти цікаві локації для відпочинку, подивитися фото та відгуки інших туристів.

izi.Travel

Аудіогіди по визначних місцях та історичних пам'ятках у вашому телефоні. За допомогою цього додатку ви можете влаштувати собі самостійну екскурсію.

Перша допомога від Червоного хреста

Додаток може стати незамінним в екстреній ситуації. У ньому ви можете ознайомитися із головними правилами, куди звернутися у разі необхідності, та надати першу допомогу.

Раніше ми розповідали, за який вид відпочинку у Німеччині можна отримати великий штраф.

Також дізнайтеся, на якому мальовничому італійському курорті мусить побувати кожен.