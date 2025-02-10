Штрафи у Німеччині за смаження шашликів — як уникнути

Мангал. Фото: Freepik

Посмажити шашлики на природі для українців один із улюблених весняних видів відпочинку. Однак у Німеччині за це можна отримати чималий штраф.

Детальніше про це пише проєкт Ukrainian in Germany.

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У Німеччині, як і в більшості країн Європи, немає землі, яка не належить нікому. Тому за порушення правил поведінки у парках та біля водойм можна отримати адміністративне покарання.

Тож для того, аби насолодитися грилем на природі, перш за все потрібно ознайомитися із переліком списком територій, де дозволено робити барбекю.

На деяких територія може буде встановлена додаткова доплата, адже там можуть бути встановлені мангали, альтанки та столики для комфортного відпочинку.

Будьте уважні, адже для розвести багаття також можна лише у спеціально відведеному місці. На території має бути встановлений спеціальний знак.

Багаття. Фото: Freepik

Заборонено розводити вогонь поблизу дерев та кущів. Якщо ви зібралися на пікнік у парку, то обов'язково маєте користуватися грилем, а не мангалом, аби не спровокувати пожежу.

Використовувати гілки, палки чи листя, зібрані у парку, також суворо заборонено. Розводити вогнище можна лише з пального.

Німці також дуже дбайливо ставляться до водоймищ, тож поставити мангал просто біля води не вдасться. Це зумовлено тим, що ви може нашкодити ландшафту, а також місцевій флорі та фауні.

Які штрафи за шашлики на природі у Німеччині

Розведення вогнищ поблизу природних пам'яток, у заповідних зонах або в інших заборонених місцях загрожує порушникам штрафом. Загалом сума стягнення може досягати декількох тисяч євро, але усе залежить від індивідуальних обставин:

У парках та міських зонах штраф становить від 30 до 500 євро.

На природоохоронних територіях або поблизу пам’яток природи — до 5 000 євро.

У заповідних зонах сума штрафу може перевищувати 10 000 євро.

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