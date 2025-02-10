Штрафы в Германии за жарку шашлыков — как избежать

Частая ошибка украинцев в Германии — за что можно получить штраф
Пожарить шашлыки на природе для украинцев один из любимых весенних видов отдыха. Однако в Германии за это можно получить немалый штраф.
Подробнее об этом пишет проект Ukrainian in Germany.
Почему нельзя жарить шашлыки в Германии
В Германии, как и в большинстве стран Европы, нет земли, которая не принадлежит никому. Поэтому за нарушение правил поведения в парках и у водоемов можно получить административное наказание.
Поэтому для того, чтобы насладиться грилем на природе, прежде всего нужно ознакомиться с перечнем списком территорий, где разрешено делать барбекю.
На некоторых территория может будет установлена дополнительная доплата, ведь там могут быть установлены мангалы, беседки и столики для комфортного отдыха.
Будьте внимательны, ведь для развести костер можно только в специально отведенном месте. На территории должен быть установлен специальный знак.
Запрещено разводить огонь вблизи деревьев и кустов. Если вы собрались на пикник в парке, то обязательно должны пользоваться грилем, а не мангалом, чтобы не спровоцировать пожар.
Использовать ветки, палки или листья, собранные в парке, также строго запрещено. Разводить костер можно только из горючего.
Немцы также очень бережно относятся к водоемам, поэтому поставить мангал прямо у воды не удастся. Это обусловлено тем, что вы может навредить ландшафту, а также местной флоре и фауне.
Какие штрафы за шашлыки на природе в Германии
Разведение костров вблизи природных памятников, в заповедных зонах или в других запрещенных местах грозит нарушителям штрафом. В целом сумма взыскания может достигать нескольких тысяч евро, но все зависит от индивидуальных обстоятельств:
- В парках и городских зонах штраф составляет от 30 до 500 евро.
- На природоохранных территориях или вблизи памятников природы — до 5 000 евро.
- В заповедных зонах сумма штрафа может превышать 10 000 евро.
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