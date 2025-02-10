Штрафы в Германии за жарку шашлыков — как избежать

Мангал. Фото: Freepik

Пожарить шашлыки на природе для украинцев один из любимых весенних видов отдыха. Однако в Германии за это можно получить немалый штраф.

Подробнее об этом пишет проект Ukrainian in Germany.

Читайте также:

Почему нельзя жарить шашлыки в Германии

В Германии, как и в большинстве стран Европы, нет земли, которая не принадлежит никому. Поэтому за нарушение правил поведения в парках и у водоемов можно получить административное наказание.

Поэтому для того, чтобы насладиться грилем на природе, прежде всего нужно ознакомиться с перечнем списком территорий, где разрешено делать барбекю.

На некоторых территория может будет установлена дополнительная доплата, ведь там могут быть установлены мангалы, беседки и столики для комфортного отдыха.

Будьте внимательны, ведь для развести костер можно только в специально отведенном месте. На территории должен быть установлен специальный знак.

Костер. Фото: Freepik

Запрещено разводить огонь вблизи деревьев и кустов. Если вы собрались на пикник в парке, то обязательно должны пользоваться грилем, а не мангалом, чтобы не спровоцировать пожар.

Использовать ветки, палки или листья, собранные в парке, также строго запрещено. Разводить костер можно только из горючего.

Немцы также очень бережно относятся к водоемам, поэтому поставить мангал прямо у воды не удастся. Это обусловлено тем, что вы может навредить ландшафту, а также местной флоре и фауне.

Какие штрафы за шашлыки на природе в Германии

Разведение костров вблизи природных памятников, в заповедных зонах или в других запрещенных местах грозит нарушителям штрафом. В целом сумма взыскания может достигать нескольких тысяч евро, но все зависит от индивидуальных обстоятельств:

В парках и городских зонах штраф составляет от 30 до 500 евро.

На природоохранных территориях или вблизи памятников природы — до 5 000 евро.

В заповедных зонах сумма штрафа может превышать 10 000 евро.

Ранее мы писали, как сэкономить на дополнительном багаже в самолете. Также узнайте, как изменились правила для водителей в Испании.