Безвіз з Німеччиною змінюється — скільки треба заплатити за в'їзд у 2025 році

У чоловіка перевіряють документи на кордоні. Фото: УНІАН

З 2025 року громадяни України, які планують подорожі до Німеччини, повинні будуть отримати попередній дозвіл через Європейську інформаційну систему авторизації подорожей (ETIAS). Це правило стосується всіх країн, які мають безвізовий режим із ЄС, включно з Україною.

Про те, скільки повинні будуть заплатити українці за поїздку до Німеччини у 2025 році, зазначається на офіційному сайті ETIAS.

Читайте також:

Чому українцям потрібно буде платити, щоб потрапити до Німеччини у 2025 році

Введення ETIAS змінить порядок подорожей до країн ЄС, зокрема до Німеччини, проте дасть змогу українцям продовжувати користуватися безвізовим режимом за умови попереднього схвалення поїздки.

Система ETIAS дозволятиме українцям перебувати в країнах ЄС не більше 90 днів протягом кожного 180-денного періоду. Дозвіл діятиме три роки або до завершення терміну дії закордонного паспорта. Впровадження цієї системи покликане посилити контроль за мандрівниками та підвищити безпеку в Євросоюзі.

На початковому етапі, у 2025 році, буде діяти перехідний період, під час якого отримання дозволу ETIAS залишатиметься добровільним. Однак після його завершення оформлення авторизації стане обов’язковим.

Як отримати дозвіл на в'їзд до Німеччини

Процедура отримання дозволу передбачає заповнення онлайн-заявки через офіційний сайт або мобільний застосунок ETIAS. Потім українцям потрібно пройти такі етапи:

Сплата збору та підтвердження платежу. Очікування рішення, яке надійде на електронну пошту. Перевірка правильності внесених даних, оскільки помилки можуть стати причиною відмови у в’їзді.

Розгляд заявки зазвичай триває до 96 годин. Однак у разі додаткових перевірок процедура може зайняти до одного місяця. Тому українцям рекомендують подавати заявку заздалегідь.

Для подання заявки необхідно мати чинний закордонний паспорт, термін дії якого перевищує три місяці після запланованого виїзду з ЄС. Також документ має бути виданий не більше ніж 10 років тому.

Вартість оформлення дозволу становитиме 7 євро для осіб віком від 18 до 70 років. Діти до 18 років та люди старші за 70 років звільняються від сплати збору.

Раніше ми писали, що Німеччина й надалі залишається привабливим напрямком для українців, які прагнуть знайти нові перспективи за кордоном. Високий рівень життя, розвинена інфраструктура та економічна стабільність роблять цю країну одним із найпопулярніших варіантів для еміграції.

Також ми розповідали, що починаючи з 2025 року, українці, які планують відвідувати Польщу, повинні будуть отримати спеціальний дозвіл — ETIAS (Європейська система інформації та авторизації подорожей). Це нововведення поширюється на всіх громадян країн, що користуються безвізовим режимом з ЄС, зокрема й українців.