В'їзд до ЄС у 2025 році — коли доведеться платити за перетин кордону

Жінка проходить паспортний контроль. Фото: УНІАН

У 2025 році українці будуть зобов’язані платити гроші за перетин кордонів Європейського Союзу через впровадження нової системи авторизації подорожей ETIAS. Ця вимога стосуватиметься всіх громадян країн, які не є членами ЄС, і стане обов’язковою умовою для в’їзду.

Про те, коли в'їзд до країн Євросоюзу стане платним для українців, зазначається на офіційному сайті ETIAS-INFO.

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Коли запровадять ETIAS дозвіл та скільки він буде діяти

Платний в'їзд до країн Європейського союзу планують запровадити уже у 2025 році. Протягом перших місяців роботи системи діятиме перехідний період. У цей час оформлення дозволу буде рекомендованим, але не обов’язковим.

Після впровадження ETIAS дозвіл буде дійсним протягом трьох років або до завершення терміну дії паспорта. Він надаватиме право перебувати у країнах ЄС до 90 днів протягом будь-якого 180-денного періоду. Ці нововведення дозволять Європейському Союзу ефективніше контролювати потік мандрівників і забезпечити безпеку на своїх кордонах

Як отримати дозвіл ETIAS

Для оформлення дозволу ETIAS українцям необхідно виконати кілька умов:

Заповнення онлайн-заявки через офіційний сайт або мобільний додаток ETIAS. Оплата збору та підтвердження транзакції. Очікування на рішення, яке надходить на електронну пошту. Перевірка правильності даних у заявці, оскільки помилки можуть стати причиною відмови у в’їзді.

Для оформлення дозволу громадянам України потрібно мати дійсний закордонний паспорт. Його термін дії має перевищувати три місяці після запланованої дати виїзду з ЄС, а сам документ повинен бути виданий не більше 10 років тому.

Також доведеться заплатити збір у розмірі 7 євро. Це стосується осіб віком від 18 до 70 років. Неповнолітні діти та громадяни старші за 70 років звільняються від оплати.

Подати заявку рекомендується заздалегідь. Стандартний термін обробки становить до 96 годин, але у випадках додаткових перевірок він може збільшитися до місяця.

Раніше ми писали, що у 2025 році набудуть чинності оновлені правила для в’їзду до країн Європейського Союзу. Спершу їх планували запровадити у 2024 році, але терміни перенесли на середину 2025 року.

Також ми розповідали, що початок 2025 року принесе зміни для українців, які проживають за кордоном. Європейські держави, що прийняли громадян України, поступово переглядають свої програми підтримки.