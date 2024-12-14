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Платний в’їзд до Європи — що чекає на українців у 2025 році

14 грудня 2024 11:10
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Українцям доведеться платити за перетин кордону з ЄС — що зміниться у 2025 році
Люди перетинають кордон. Фото: УНІАН
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

У 2025 році вступлять в дію нові правила для в’їзду до країн Європейського Союзу. Спочатку планувалося, що ці зміни набудуть чинності у 2024 році, але терміни були перенесені на середину 2025 року.

Про те, що зміниться для українців у 2025 році, пояснили на сайті "eeas.europa.eu".

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Що потрібно буде отримати українцям для подорожей Європою

З 2025 року для мандрівників без віз, які планують відвідати країни Європейського Союзу, наберуть чинності нові правила в’їзду. Вони передбачають необхідність отримання спеціального дозволу — ETIAS. Це правило торкнеться громадян 60 країн, серед яких і Україна.

Попри те, що нові правила набудуть чинності лише у 2025 році, туристам краще вже зараз ознайомитись зі змінами. Отримати ETIAS можна буде швидко і без зайвих формальностей, що дозволить без проблем подорожувати по країнах ЄС, не маючи візи.

Як українцям отримати дозвіл

Для отримання ETIAS не потрібно звертатися до консульства, а також не буде збиратися біометрична інформація. Заявку можна подати онлайн. Отримати ETIAS можна через Європейську систему інформації та авторизації для подорожей. Для цього потрібно:

  1. Мати електронну пошту.
  2. Заповнити онлайн-форму.
  3. Сплатити збір у розмірі 7 євро.
  4. Надати паспорт, що буде дійсним ще не менше 3 місяців.

ETIAS надає право перебувати в будь-якій з 30 країн ЄС до 90 днів. Загальний термін дії дозволу — 3 роки або до завершення терміну дії паспорта, що був зазначений при подачі заявки.

Що ще варто знати українцям

Раніше ми писали, що європейські фермери активно шукають працівників, пропонуючи українцям привабливі умови роботи. Наразі в багатьох країнах ЄС відкриваються сезонні вакансії для тих, хто готовий працювати на фермах та збирати врожай.

Також ми розповідали, що українцям, які планують поїздку за кордон, варто знати, що є певні речі, які краще не брати з собою. Їх просто можуть не дозволити вивезти. 

Європейський союз кордон українці Європа туризм

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